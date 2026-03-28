IPL 2026: ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿನ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಆಟಗಾರರು ಇವರು..!

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 28, 2026, 06:05 PM IST
ತಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯಿಂದಲೇ ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಇವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವರಪುತ್ರರು.. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೂ ಇದೆಯೇ!
camera icon6
Lakshmi Favorite Zodiac Signs
ತಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯಿಂದಲೇ ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಇವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವರಪುತ್ರರು.. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೂ ಇದೆಯೇ!
&#039;ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಗಡ್ಡ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ- ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ..!
camera icon6
Arjun Tendulkar
'ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಗಡ್ಡ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ- ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ..!
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
camera icon6
White Hair
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
34 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಡು.. ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದರೂ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತೆ! ನೀವೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ..
camera icon5
Choti Si Aasha song
34 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಡು.. ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದರೂ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತೆ! ನೀವೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ..
ನವದೆಹಲಿ: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರು ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಆಟಗಾರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.ಈಗ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದರೂ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್:

ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 5,162 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ತಮ್ಮ ಅದ್ಬುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಅವರು ತಂಡವನ್ನು ಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.ಆದರೆ ಅವರ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ 142 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4,965 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 175 ರನ್‌ ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೈಲು ಘೋಷಿಸಿದ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ- 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ರೈಲಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್!

ರಿಷಭ್ ಪಂತ್: 

2026 ರ ಋತುವಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರ ಸಂಬಳ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ.ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ  27 ಕೋಟಿ ರೂ.ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ, 2020 ರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತ್ತು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಅದು ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು, ಇದುವರೆಗೂ 125 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3553 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಪಂತ್, ಈ ಬಾರಿ ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ಮೂಲಕ  ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ 2 ನಿಗೂಢ ಹಾವುಗಳು ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ..! ಆದರೆ, ಭಯಾನಕ

ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್:

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಏಳು ಸೀಸನ್ ಗಳಲ್ಲಿ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಒಟ್ಟು 5,222 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಲೀಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ತಂಡಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. 4,704 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಸಂಜು, ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ನಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ಗೆ 18 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರ ಒಟ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ 45 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

