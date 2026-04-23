IPL 2026: ಕೇವಲ 2 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪ್ರಮುಖ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ

Vaibhav Sooryavanshi: ಐಪಿಎಲ್ 2026ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ
“ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ 500 ರನ್” - ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್!
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇದೀಗ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 500 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರನೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಆಟಗಾರ ಗ್ಲೇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 222–227 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 500 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿರುವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ದಾಖಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು 260 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 500 ಪೂರೈಸಿದ್ದರು. ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 2 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮುರಿದರು. ಅಂದರೆ ಈ ಯಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದಲೇ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) April 22, 2026
ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಂದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 8 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಮೊದಲ ಬೌಂಡರಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಅವರು 500 ರನ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದು ಸಣ್ಣ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ!
ವೈಭವ್ ಈಗಾಗಲೇ IPLನಲ್ಲಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 500 ರನ್ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರನೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, 200+ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟದ ಮೂಲಕ ವೇಗದ ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕವೇ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭವಿಷ್ಯದ “ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್” ಅಂತಾ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿಗ್ಗಜರಿಂದಲೂ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೇವಲ ಆಟಗಾರ ಅಲ್ಲ, IPL 2026ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗದ ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ.