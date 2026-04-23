  • IPL 2026: ಕೇವಲ 2 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪ್ರಮುಖ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ

IPL 2026: ಕೇವಲ 2 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪ್ರಮುಖ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ

ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ 32ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 8 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆ‌ ಮುರಿದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 23, 2026, 08:56 AM IST
  • ಕೇವಲ 2 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
  • ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್‌ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌
  • ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ 500 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರನೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ

IPL 2026: ಕೇವಲ 2 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪ್ರಮುಖ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ

Vaibhav Sooryavanshi: ಐಪಿಎಲ್ 2026ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್‌ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ

“ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ 500 ರನ್” - ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್!

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇದೀಗ ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 500 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರನೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್‌ ಆಟಗಾರ ಗ್ಲೇನ್‌ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್‌ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಉಡೀಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 222–227 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 500 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿರುವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.‌

ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ದಾಖಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್‌ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು 260 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 500 ಪೂರೈಸಿದ್ದರು. ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 2 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮುರಿದರು. ಅಂದರೆ ಈ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದಲೇ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸ್ಕೋರ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಂದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 8 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಮೊದಲ ಬೌಂಡರಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಅವರು 500 ರನ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದು ಸಣ್ಣ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ ಇದ್ದರೂ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ!

ವೈಭವ್ ಈಗಾಗಲೇ IPLನಲ್ಲಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 500 ರನ್ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರನೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, 200+ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರನ್‌ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟದ ಮೂಲಕ ವೇಗದ ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕವೇ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭವಿಷ್ಯದ “ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್” ಅಂತಾ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿಗ್ಗಜರಿಂದಲೂ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಕೇವಲ ಆಟಗಾರ ಅಲ್ಲ, IPL 2026ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗದ ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

