IPL 2026: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರ; ಗೇಲ್, ರೈನಾ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಪುಡಿ!

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಅಬ್ಬರ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ 36ನೇ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಟಗಾರರಾದ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್, ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಎರಡನೇ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು.ಒಟ್ಟಾರೆ 37 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಅವರು 12 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ 5 ಬೌಂಡರಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 103 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು.ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 278.37 ರಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳು:
1. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸರದಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ದಾಖಲೆ ಸಮ:
ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ವೈಭವ್ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ (2 ಬಾರಿ) ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4 ಬಾರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
2. ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರ - ಗೇಲ್, ರೈನಾ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್:
ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರು.ಈ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ತಲಾ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್, ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು.ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರ ಸಾಲಿಗೆ ವೈಭವ್ ಈಗ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
3. ಅತಿ ವೇಗದ 1,000 ಟಿ20 ರನ್:
ವೈಭವ್ ಕೇವಲ 26 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 1,000 ಟಿ20 ರನ್ ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಫಿಲಿಪ್ ಹ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಸೀಮ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಎಸೆತಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ (473 ಎಸೆತ) ಇವರು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅಜೇಯ 152 ರನ್ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.ಐಪಿಎಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಇದು ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 6ನೇ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಟಿ20 ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 8ನೇ ಶತಕವಾಗಿದೆ.ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ, ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಮತ್ತು ಆಡಮ್ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.