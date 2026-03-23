Virat Kohli IPL Records: ಮಾರ್ಚ್ 28ರಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ 2026ಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಆಧಾರಸ್ತಂಭ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸಕ್ತ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ 7 ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊಹ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮೆರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಪ್ರಸಕ್ತ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 9,000 ಐಪಿಎಲ್ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 267 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ 132.86ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 8,661 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರನೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ ಕೊಹ್ಲಿ ಒಂದೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪರವಾಗಿ 8,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರನೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 10 ಶತಕಗಳ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 8 ಶತಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಈ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇನ್ನು 2 ಶತಕಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರೆನಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ 771 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 2026ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 242 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 117 ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನ ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆದ ನಾನ್-ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಅಂದರೆ ಫೀಲ್ಡರ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ (109) ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ (109) ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ರನ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗುವತ್ತ ಕೊಹ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.