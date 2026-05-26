virat kohli historic playoffs record: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
virat kohli historic playoffs record: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಲೇಆಫ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಎಲೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವೀರೋಚಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮತ್ತು ರನ್ ಮೆಷಿನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ 2008 ರ ಸೀಸನ್ನಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ, ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಮೇ 26 ರಂದು ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಲೇಆಫ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ದಂತಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಟ್ಟು 9218 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅಪ್ರತಿಮ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೊಹ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ (76 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು). ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ನಂತರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 51 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 18 ನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಪಂದ್ಯವೂ ಸೇರಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಶಿಖರ್ ಧವನ್, ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತು ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಅವರಂತಹ ದಂತಕಥೆಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಆಟಗಾರರಾಗಿ 28 ಪಂದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ (24 ಪಂದ್ಯಗಳು), ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ (24 ಪಂದ್ಯಗಳು), ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (23 ಪಂದ್ಯಗಳು), ಅಂಬಟಿ ರಾಯುಡು (23 ಪಂದ್ಯಗಳು), ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ (23 ಪಂದ್ಯಗಳು), ಮತ್ತು ಡ್ವೇನ್ ಬ್ರಾವೋ (19 ಪಂದ್ಯಗಳು). ಈಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಶ್ರ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ 4 ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 34.75 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 126.36 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಡಿದ 5 ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೇವಲ 23.00 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 108.49 ಕಳಪೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ, ಆರ್ಸಿಬಿ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋಲಬೇಕಾಯಿತು.
ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡಿರುವ 14 ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 162.03 ರ ಗಗನಕ್ಕೇರುವ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ತಲುಪಲು ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಸತತ ಗೆಲುವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿಯನ್ನು ಫೈನಲ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ರಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.