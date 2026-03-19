IPL 2026: ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗ ಮೊದಲಿನಂತಿಲ್ಲ! RCBಗೆ ಮರಳಿದ ನಂತರ ಬದಲಾದ ವಿರಾಟ್ ಲುಕ್!

Virat Kohli Hirstyle: IPL 2026ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಸಕಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಸೀಸನ್ಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು RCB ತಂಡದ ಶಿಬಿರ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಷಣ ಕೊನೆಗೂ ಬಂದಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ತಾರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ತಂಡದ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 18ರ ಬುಧವಾರ ತಂಡವನ್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮೊದಲ ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
Mandatory Bat Tap Video ft. Virat 😮💨
This is Emmvee presents RCB Shorts.
— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) March 19, 2026
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಂ.7 ಜೆರ್ಸಿ ಬಿಟ್ಟು ನಂ.8ಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್? ಧೋನಿಯ ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು?ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾರಣವೇ
ಕೊಹ್ಲಿ ತಂಡ ಸೇರುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಆರ್ಸಿಬಿಯು ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
New season, but same old 𝘉𝘖𝘔𝘉𝘈𝘛𝘛𝘛𝘛 vibes at the Chinnaswamy!👌🔥
Some familiar faces, some new ones at our first training sesh of #IPL2026. 🤩✨
— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) March 18, 2026
ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅವರ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2026: ಒಂದು ಡಿವೋರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ನಂತರ ಮದ್ಯಪಾನ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಖಿಲಾಡಿ..! ಐಪಿಎಲ್ 2026ಗೆ ಈಗ ಫುಲ್ ಫಿಟ್..!
ಆದರೆ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಏನೇ ಇರಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಟದ ಶೈಲಿಯೇ ಅದ್ಭುತ. ಸತತ ಎರಡು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದುಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಟ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಕೊಹ್ಲಿಯವರ ಆಟದ ಶೈಲಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮನಸೋತಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.