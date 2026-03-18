Indian Premier League 2026: ಐಪಿಎಲ್ 2026ಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 28ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 19ನೇ ಸೀಸನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯವು ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೇಲಿವೆ. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ರನ್ ಮಷಿನ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸುವ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಗೇಲ್-ರೋಹಿತ್ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಲಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ ಟಾಪ್ 5 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 9 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 300 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ 2ನೇ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ 3ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊಹ್ಲಿ 267 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳ 259 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 291 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Will @imVkohli cross the 9⃣0⃣0⃣0⃣-run mark this season? 🤔 #TATAIPL
— IndianPremierLeague (@IPL) March 17, 2026
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ 300ರ ಗಡಿಯನ್ನ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ T20 ದಂತಕಥೆ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಮತ್ತು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಗೇಲ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ರೋಹಿತ್ 302 ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಐದು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು
* ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ - 357
* ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ - 302
* ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ - 291
* ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ - 264
* ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ - 251
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಕೊಹ್ಲಿ 39.54 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 8,661 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 132.85 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 63 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದು, 771 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ
* ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ - 8661
* ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ - 7046
* ಶಿಖರ್ ಧವನ್ - 6769
* ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ - 6565
* ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ – 5528
* ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ – 5439