ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಟೂರ್ನಿಯ ಪಾದಾರ್ಪಣಾ ಪಂದ್ಯವು ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಈಗ ಐಪಿಎಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೇವಲ 20 ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.ಅಸ್ಸಾಂ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.ಚುನಾವಣಾ ದಿನ ನಿಗದಿಯಾದ ನಂತರ ಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈಗ ಹತ್ತು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಆರ್ಸಿಬಿ:
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್, ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಜೋಶ್ ಹೇಜಲ್ವುಡ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ಸುಯಶ್ ಶರ್ಮಾ, ರೊಮಾರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್, ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಸಿಖ್ ಸಲಾಂ, ಯಶ್ ದಯಾಳ್, ನುವಾನ್ ಸಿಂಗ್, ವೆಂಕಟ್ ಇವಾನ್ ಸಿಂಗ್, ಜಾಕೋಬ್ ತುಷಾರ, ಮಂಗೇಶ್ ಯಾದವ್, ಸಾತ್ವಿಕ್ ದೇಸ್ವಾಲ್, ಜೋರ್ಡಾನ್ ಕಾಕ್ಸ್, ಕನಿಷ್ಕ್ ಚೌಹಾಣ್, ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ವಿಕ್ಕಿ ಓಸ್ತ್ವಾಲ್.
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್:
ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್, ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್, ಕಮಿಂದು ಮೆಂಡಿಸ್, ಹರ್ಷ್ ದುಬೆ, ಬ್ರೈಡನ್ ಕಾರ್ಸೆ, ಇಶಾನ್ ಮಾಲಿಂಗ, ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್, ಜಯದೇವ್ ಉನದ್ಕತ್, ಜೀಶನ್ ಅನ್ಸಾರಿ, ಶಿವಂಗ್ ಕುಮಾರ್, ಸಲೀಲ್ ಎ. ಕುಮಾರ್, ಓಂಕಾರ್ ತರ್ಮಲೆ, ಸಾಕಿಬ್ ಹುಸೇನ್, ಶಿವಂ ಮಾವಿ, ಜ್ಯಾಕ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಅನಿಕೇತ್ ವರ್ಮಾ.
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್:
ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್, ಆಂಗ್ಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ, ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ, ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ, ರೋವ್ಮನ್ ಪೊವೆಲ್, ರಮಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಅನುಕುಲ್ ರಾಯ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ವೈಭವ್ ಅರೋರಾ, ಉಮ್ರಾನ್ ಮಲಿಕ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾನ್ ಗ್ರೀನ್, ಫಿನ್ ಅಲೆನ್, ತೆಜಸ್ ಪತಿರಾಯ, ಮತಿಶಾ ಪತಿರಾಯ ಸೋಲಂಕಿ, ರಾಹುಲ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ, ಸಾರ್ಥಕ್ ರಂಜನ್, ದಕ್ಷ್ ಕಮ್ರಾ, ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್, ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್, ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಮತ್ತು ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ.
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್:
ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ರಿತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ, ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್, ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಘೋಷ್, ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್, ಮುಕೇಶ್ ಚೌಧರಿ, ನಾಥನ್ ಎಲ್ಲಿಸ್, ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್, ಜೇಮಿ ಓವರ್ಟನ್, ಗುರ್ಜಪ್ನೀತ್ ಸಿಂಗ್, ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಎಸ್. ವೀರ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಶಾರ್ಟ್, ಅಮನ್ ಖಾನ್, ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್, ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ, ರಾಹುಲ್ ಚಾಹರ್, ಜ್ಯಾಕ್ ಫೋಕ್ಸ್.
ಡೆಕ್ಕನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ :
ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್, ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್, ಆಕಿಬ್ ನಬಿ, ಪಾತುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕಾ, ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ, ಸಾಹಿರ್ ಪರಾಖ್, ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ, ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಕರುಣ್ ನಾಯರ್, ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ನಿಸ್ಸಾಂಕಾ, ತ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ನಿಸ್ಸಾಂಕಾ, ತ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್, ಅಶುತೋರಾಜ್ ಶರ್ಗಮ್, ವಿಜಯ್ ಪುರ್, ವಿಜಯ್ ಪುರ್ ಅಜಯ್ ಮಂಡಲ್, ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್, ಟಿ ನಟರಾಜನ್, ದುಷ್ಮಂತ ಚಮೀರಾ ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್:
ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ರಶೀದ್ ಖಾನ್, ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರಾ, ಅನುಜ್ ರಾವತ್, ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್, ನಿಶಾಂತ್ ಸಿಂಧು, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ರಾಹುಲ್ ತೆವಾಟಿಯಾ, ಕಗಿಸೋ ರಬಾಡ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ, ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ, ಗುರ್ನೂರ್ ಸಿಂಗ್, ಸ ಸುರೀಶ್ ಕೃಷ್ಣ, ಮಣವ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಟಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಟನ್, ಲ್ಯೂಕ್ ವುಡ್, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಯರ್ರಾ.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್:
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ರಿಯಾನ್ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ರಾಬಿನ್ ಮಿಂಗ್ಸ್, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್, ನಮನ್ ಧೀರ್, ವಿಲ್ ಜಾಕ್ಸ್, ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್, ರಾಜ್ ಅಂಗದ್ ಬಾವಾ, ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್, ದೀಪಕ್ ಚಾಹರ್, ಅಲ್ಲಾ ಘಜನ್ಫರ್, ಶಾರ್ದುಲ್ ಥಾಕ್ರ್, ಶಾರ್ದುಲ್ ಥಾಕ್ರ್, ರುದರ್ಫಾರ್ ಮೇಯ್ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್, ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಮಾಲೆವಾರ್, ಅಥರ್ವ ಅಂಕೋಲೆಕರ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಝಾರ್, ಮಯಾಂಕ್ ರಾವತ್.
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ, ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್, ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ನೆಹಾಲ್ ವಧೇರಾ, ಮುಶೀರ್ ಖಾನ್, ಹರ್ನೂರ್ ಸಿಂಗ್, ವಿಷ್ಣು ವಿನೋದ್, ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್, ಪಯ್ಲಾ ಅವಿನಾಶ್, ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್, ಮಾರ್ಕೊ ಯಾನ್ಸನ್, ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಒಮರ್ಜಾಯ್, ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಜ್, ಯಶ್ಕುಮಾರ್ ಓವೆನ್, ಯಶ್ಕುಮಾರ್ ಓವೆನ್. ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್, ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್, ಕೂಪರ್ ಕೊನೊಲಿ, ಬೆನ್ ದ್ವಾರ್ಶುಯಿಸ್, ವಿಶಾಲ್ ನಿಶಾದ್, ಪ್ರವೀಣ್ ದುಬೆ ಮತ್ತು ಹರ್ಪ್ರೀತ್ ಬ್ರಾರ್.
ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್:
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್, ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್, ಐಡೆನ್ ಮರ್ಕ್ರಾಮ್, ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್, ಆಯುಷ್ ಬಡೋನಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಬ್ರೆಟ್ಜ್ಕಿ, ಹಿಮ್ಮತ್ ಸಿಂಗ್, ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್, ಶಹಬಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್, ಅರ್ಶಿನ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್, ಅವೇಶ್ ಖಾನ್, ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಖಾನ್, ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಖಾನ್, ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಖಾನ್, ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಯಾದವ್, ಅವೇಶ್ ಖಾನ್, ಡಿ. ಶಮಿ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ, ಅನ್ರಿಚ್ ನಾರ್ಖಿಯಾ, ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ, ಅಕ್ಷತ್ ರಘುವಂಶಿ, ನಮನ್ ತಿವಾರಿ, ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್.
ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್
ತಂಡಗಳು: ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್, ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್, ನಾಂದ್ರೆ ಬರ್ಗರ್, ಯುಧ್ವಿರ್ ಸಿಂಗ್ ಚರಕ್, ಕ್ವೆನಾ ಎಂಫಾಕಾ, ತುಷಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಸಂದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ, ಶುಭಂ ದುಬೆ, ಶಿಮ್ರೋನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್, ಲುಹಾನ್ ಡ್ರಿಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್, ರವಿರಾ ಡ್ರಿಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್, ರವಿರಾ ಜೌರ್ನ್ ಡ್ರಿಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್, ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ಸುಶಾಂತ್ ಮಿಶ್ರಾ, ವಿಘ್ನೇಶ್ ಪುತ್ತೂರು, ಯಶ್ ರಾಜ್ ಪುಂಜಾ, ರವಿ ಸಿಂಗ್, ಅಮನ್ ರಾವ್, ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಕುಲದೀಪ್ ಸೇನ್, ಆಡಮ್ ಮಿಲ್ನೆ.