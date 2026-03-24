English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
IPL 2026: ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ 11 ಸೀಟುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತವೆ! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಐಪಿಎಲ್ 2026ಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 11 ಆಸನಗಳನ್ನ ಖಾಲಿ ಇಡಲು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 24, 2026, 03:56 PM IST
  • ಐಪಿಎಲ್ 19ನೇ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ RCB ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ
  • ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 11 ಆಸನಗಳು ಖಾಲಿ
  • ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ 11 ಜನರ ಗೌರವಾರ್ಥ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣ

ಧುರಂಧರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಟರೇ ಹೆಚ್ಚು..! ವಿವಾದದ ನಡುವೆಯೂ ಕಲೆಯ ಮಹತ್ವ ಸಾರಿದ 6 ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಗಳು
camera icon6
Dhurandhar 2 cast
ಧುರಂಧರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಟರೇ ಹೆಚ್ಚು..! ವಿವಾದದ ನಡುವೆಯೂ ಕಲೆಯ ಮಹತ್ವ ಸಾರಿದ 6 ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಗಳು
IPL 2026: ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳ ಶಿಖರ ಏರಲು ಸಜ್ಜಾದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!
camera icon6
IPL 2026
IPL 2026: ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳ ಶಿಖರ ಏರಲು ಸಜ್ಜಾದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!
ನಾನು ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ಶೇರ್‌ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ!..ಅವರು ಏನು ತಂದರೂ ಅದು ನನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಫರ್ಧಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon5
Bigg Boss Sri Satya
ನಾನು ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ಶೇರ್‌ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ!..ಅವರು ಏನು ತಂದರೂ ಅದು ನನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಫರ್ಧಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ
40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಮಗುವಿನ ತಂದೆಯಾದ RCBಯ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ!
camera icon5
Dinesh Karthik baby girl
40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಮಗುವಿನ ತಂದೆಯಾದ RCBಯ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ!
ಐಪಿಎಲ್ 19ನೇ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ 11 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. 2025ರ ಜೂನ್ 4ರಂದು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ 11 ಜನರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಋತುವಿನ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ 11 ಆಸನಗಳು ಖಾಲಿ  

ಜೂನ್ 4ರಂದು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹೊರಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂದಣಿಯ ನಡುವೆ ಒಂದು ದುರಂತ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ನಿರ್ಧಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ನಿಂದ 11 ಆಸನಗಳನ್ನ ಖಾಲಿ ಬಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಆಸನಗಳು ಇನ್ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ನೀಡಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಈ ಆಸನಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಐವರಿಗೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಸೀಸನ್!.. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಐಪಿಎಲ್ ಆಡುವುದು ಕಷ್ಟ

ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಮಾರಕ 

ಈ ಋತುವಿಗೂ ಮುನ್ನ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ 11 ಜನರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಈ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಪಂದ್ಯದ ದಿನದಂದು ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ 11 ಜನರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೌನಾಚರಣೆ ಕೂಡಲ ನಡೆಯಲಿದೆ.

11ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಲಿರುವ ಆಟಗಾರರು

ಈ ಋತುವಿನ ಅಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರರು 11ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನ ಧರಿಸಿ ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಸಿಇಒ ರಾಜೇಶ್ ಮೆನನ್ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಈಗ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಎಸ್‌ಒಪಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಟಾರ್‌ ಪೇಸರ್‌ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟ RCB.. 2026ರ IPL ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ದಯಾಳ್‌ ಆಡ್ತಾರೋ, ಆಡಲ್ವೋ?

ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ RCB sv SRH ಮುಖಾಮುಖಿ 

ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವು ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದು, ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶಾನ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶಾನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

M Chinnaswamy StadiumRCB vs SRHRoyal Challengers BengaluruSunrisers HyderabadBengaluru

Trending News