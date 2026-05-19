ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL 2026) ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊದಲ ತಂಡ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಮೇ 18 ರಂದು ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH), ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (GT) ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈಗ ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯ ಕುತೂಹಲ ಉಳಿದಿರುವ ಆ ಒಂದು ಕೊನೆಯ (ನಾಲ್ಕನೇ) ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕವೂ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಪಡೆಗೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪುವ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ.
ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಲು ಇರುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳೇನು?
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 12 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇತರ ತಂಡಗಳ ಸೋಲು-ಗೆಲುವಿನ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಬೇಕಿದೆ.
ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಗೆಲುವು: ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದ್ದು, ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ರನ್ ರೇಟ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ 14 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ರನ್ ರೇಟ್ ಸುಧಾರಣೆ ಮುಖ್ಯ: ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಸಿಎಸ್ಕೆಯ ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಮೈನಸ್ಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಗೆಲುವು ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು, ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇತರ ತಂಡಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ?
ಸಿಎಸ್ಕೆ 14 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮೀಕರಣಗಳು ನಿಜವಾಗಬೇಕಿದೆ:
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸೋಲಬೇಕು:
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಅವರು 14 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಕೇವಲ 13 ಅಂಕಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಸೋಲಬೇಕು:
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಂಡ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನಾದರೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಗರಿಷ್ಠ 14 ಅಥವಾ 12 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR) ಸೋಲು:
ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಗುಂಪು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಆತಂಕವಿಲ್ಲ: ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ತೀರಾ ಕಳಪೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ಸಿಎಸ್ಕೆಯ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಅವಕಾಶಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
ಪಂಜಾಬ್ - ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಇದೆ ಅವಕಾಶ
ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆಯೂ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್: ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಂಡ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಲು ಇರುವ ಸರಳ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಉಳಿದಿರುವ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು.
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್: ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಲು ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ 4ನೇ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಸ್ಥಾನದ ರೇಸ್ ರೋಮಾಂಚಕ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಸಿಎಸ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಂಡ ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಇತರೆ ಪಂದ್ಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ತಮಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬರಲಿ ಎಂದು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.