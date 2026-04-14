ಆರ್‌.ಸಿ.ಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ; ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಔಟ್..?

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 14, 2026, 11:39 PM IST
  • ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಗಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಬಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ನೀಡಿಲ್ಲ
  • ಆದರೆ, ಅರೆಬರೆ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದರೆ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ
  • ಇದು ಟೂರ್ನಿಯ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಅದ್ಬುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.ಆದರೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮುಂದಿನ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಎಡಗಾಲಿನ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯು ತಂಡದ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ವಿರಾಟ್!

ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಎಡಗಾಲಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆ ಅವರು ಕಾಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರೂ, ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂದಿನ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಕಂಡುಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಗಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಬಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅರೆಬರೆ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದರೆ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಟೂರ್ನಿಯ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವುದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಬಹುದು.

ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಿರುವ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 59.67 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 179 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಅವರು, 162.73ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರ್‌.ಸಿ.ಬಿ ಈಗ ಕೇವಲ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ, ಇತರೆ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ತಂಡ 240 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿ 18 ರನ್‌ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.

ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೋಲನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಆರ್‌.ಸಿ.ಬಿ ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಂಡವು ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
 

