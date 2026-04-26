IPL 2026: ಪ್ಲೇಆಫ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಶುರು; ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಪ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ!

ಕ್ರೀಡಾ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, 7 ಪಂದ್ಯಗಳ ನಂತರ ತಂಡದ ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರೆ RCB ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಂತ ತಲುಪಬಹುದು. ಆದರೆ ಸೋಲುಗಳ ಸರಣಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 26, 2026, 12:54 PM IST
  • ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 36 ಪಂದ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ
  • RCB 7 ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಪ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ
  • ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ಲೇಆಫ್ ಕನಸಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ

RCBಯ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನಿಂದ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ!..
Virat Kohli World Records
ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ IPL ನಿಂದ ಔಟ್!.. ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನಾಯಿತು?
IPL 2026
ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರನ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು 1,00,00,000 ರೂ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ..!
Sreesanth
ಶುಕ್ರನ ಅಧಿಪತ್ಯದ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರವೇಶ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ, ಭಾಗ್ಯೋದಯದ ಸಮಯ!
camera icon6
SURYA GOCHAR
RCB Playoff Chances: ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿ ರೋಚಕ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 36 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡ 7 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 5 ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. 2 ಪಂದ್ಯ ಸೋತಿರುವ ಆರ್‌ಸಿಬಿ 10 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದು, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್‌ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. +1.101 ನೆಟ್‌ ರನ್‌ರೇಟ್‌ ಹೊಂದಿರುವ ಆರ್‌ಸಿಬಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಬಲಪಡಿಸಲು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯವೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ.

ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 36 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಗಿದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಹುತೇಕ ತಂಡಗಳು ಅರ್ಧ ಹಂತದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. RCB ಕೂಡ 7 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಜಯ-ಸೋಲಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ IPL ನಿಂದ ಔಟ್!.. ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನಾಯಿತು?

ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ವೈಫಲ್ಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಿಂಚಿದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದುಬಾರಿ ಸ್ಪೆಲ್‌ಗಳಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಿದೆ.

RCB ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ “ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೇ” ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು, ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರವೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2026: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರ; ಗೇಲ್, ರೈನಾ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಪುಡಿ!

ಕ್ರೀಡಾ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, 7 ಪಂದ್ಯಗಳ ನಂತರ ತಂಡದ ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರೆ RCB ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಂತ ತಲುಪಬಹುದು. ಆದರೆ ಸೋಲುಗಳ ಸರಣಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೆಡ್‌ ಆರ್ಮಿ ತಂಡವು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌, ಟಿಮ್‌ ಡೇವಿಡ್‌, ಕೃನಾಲ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಮುಂತಾದವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ 36 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಗಿದಿರುವ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣು ಈಗ ತಂಡದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

