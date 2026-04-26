RCB Playoff Chances: ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿ ರೋಚಕ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 36 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡ 7 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 5 ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. 2 ಪಂದ್ಯ ಸೋತಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ 10 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದು, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. +1.101 ನೆಟ್ ರನ್ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಬಲಪಡಿಸಲು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯವೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 36 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಗಿದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಹುತೇಕ ತಂಡಗಳು ಅರ್ಧ ಹಂತದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. RCB ಕೂಡ 7 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಜಯ-ಸೋಲಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ.
ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ವೈಫಲ್ಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಿಂಚಿದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದುಬಾರಿ ಸ್ಪೆಲ್ಗಳಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಿದೆ.
RCB ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ “ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೇ” ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು, ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರವೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಕ್ರೀಡಾ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, 7 ಪಂದ್ಯಗಳ ನಂತರ ತಂಡದ ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರೆ RCB ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಂತ ತಲುಪಬಹುದು. ಆದರೆ ಸೋಲುಗಳ ಸರಣಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಆರ್ಮಿ ತಂಡವು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮುಂತಾದವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ 36 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಗಿದಿರುವ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣು ಈಗ ತಂಡದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.