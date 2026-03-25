English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • RCB ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌.. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಲಕ್ನೋ ನಾಯಕ ದಿಢೀರ್‌ ಅಂತ ಬಂದ್ದಿದ್ದು ಯಾಕೆ?

RCB ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌.. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಲಕ್ನೋ ನಾಯಕ ದಿಢೀರ್‌ ಅಂತ ಬಂದ್ದಿದ್ದು ಯಾಕೆ?

ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಹಾಗೂ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ಟೀಮ್‌ ನಡುವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ನಡೆಯಲಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 25, 2026, 05:57 PM IST
  • ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌
  • ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌, ಗಿಲ್‌ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ
  • ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಡ್ರೆಸಿಂಗ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ರಜತ್‌ ಮತ್ತು ಪಂತ್

Trending Photos

8th Pay Commission: ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ.. ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!
camera icon6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ.. ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 3 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, 17 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೈಅಲರ್ಟ್!
camera icon6
Karnataka Rain Alert
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 3 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, 17 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೈಅಲರ್ಟ್!
9000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ OnePlus Nord 6 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Oneplus Nord 6
9000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ OnePlus Nord 6 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಶುಕ್ರ-ಚಂದ್ರ ಯುತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌
camera icon6
vaibhava lakshmi rajayoga
ಶುಕ್ರ-ಚಂದ್ರ ಯುತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌
RCB ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌.. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಲಕ್ನೋ ನಾಯಕ ದಿಢೀರ್‌ ಅಂತ ಬಂದ್ದಿದ್ದು ಯಾಕೆ?

IPL All 10 captains assemble for captains photoshoot: ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (IPL)ನ 19ನೇ ಸೀಸನ್‌ ಮಾರ್ಚ್‌ 28 ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಹಾಗೂ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ಟೀಮ್‌ ನಡುವೆ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಎಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಲ್ಡ್‌ ಔಟ್‌ ಆಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್‌ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಅವರು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್‌ನೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ರಜತ್‌ ಪಾಟಿದಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶತಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ನಾಯಕ ರಜತ್‌ ಪಾಟಿದಾರ್‌, ಕೃನಾಲ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ, ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ತಂಡದ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರು ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಏಕೆ?. 

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಐಪಿಎಲ್‌ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಗೂ ಹತ್ತು ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಗಿರುವ ಆರ್‌ಸಿಬಿ, ತವರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ, ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೆ, ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌, ಅಕ್ಷರ್‌ ಪಟೇಲ್‌, ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌, ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌, ಋತುರಾಜ್‌ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್‌, ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌, ರಿಯಾನ್‌ ಪರಾಗ್‌ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ.      

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮತ್ತೆ ಕಾಂತಾರ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ KL ರಾಹುಲ್‌ ಎಂಟ್ರಿ.. ಘರ್ಜನೆ ಶುರು, ಈ ಸಲ ಯಾವ ಟೀಮ್‌ಗೆ ಕಾದಿದೆಯೋ ಮಾರಿಹಬ್ಬ!

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ರಜತ್‌ ಪಾಟಿದಾರ್‌ ಮಾತ್ರ ಉದ್ದ ಕೂದಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಹೊಸ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಅದೇ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಋತುರಾಜ್‌ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್‌ ಕೂಡ ಉದ್ದ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಫೋಟೋದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌, ರಿಯಾನ್‌ ಪರಾಗ್‌, ಅಕ್ಷರ್‌ ಪಟೇಲ್‌, ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌, ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಸಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು.. ‌RCB ಸ್ಟಾರ್ ಕೃನಾಲ್‌ಗೆ..

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

IPL 2026IPL captains photoshootIPL All 10 captains assembleDC vs RCBDelhi capitals

Trending News