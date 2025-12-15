IPL auction 2025 remaining purse: ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಮಿನಿ-ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ, ಐದು ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (MI) ತಂಡವು ಅತ್ಯಂತ ಸೀಮಿತ ಬಜೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಹರಾಜಿಗೆ ಮುನ್ನ MI ಬಳಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮೊತ್ತವು ಕೇವಲ 2.75 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ 10 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಪೈಕಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ MI:
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ಈ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತವು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಮುನ್ನ ಉಳಿದಿರುವ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. 2015 ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ಬಳಿ ಉಳಿದಿದ್ದ 4.8 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ತವನ್ನು ಈಗ MI ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಸೀಮಿತ ಬಜೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ, ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ತನ್ನ ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
MI ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸ್ಥಾನಗಳು:
ಸದ್ಯ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಐದು ಆಟಗಾರರ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರನ (Overseas Slot) ಸ್ಥಾನವೂ ಸೇರಿದೆ. ಕೇವಲ ₹2.75 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.
ಮಿನಿ-ಹರಾಜು 2026ರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು:
ಆಟಗಾರರ ಲಭ್ಯತೆ: ಈ ಮಿನಿ-ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 359 ಆಟಗಾರರು ಹರಾಜಿಗೆ ಲಭ್ಯರಿದ್ದು, ಇವರಲ್ಲಿ 16 ಆಟಗಾರರು ಭಾರತದಿಂದ ಮತ್ತು 99 ಆಟಗಾರರು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತಂಡದ ನಿಯಮಗಳು:
ಪ್ರತಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಗರಿಷ್ಠ 25 ಆಟಗಾರರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕನಿಷ್ಠ 18 ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬೇಕು.
ತಂಡದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 8 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಈಗ ಒಂದು ವಿದೇಶಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.
RTM ನಿಯಮವಿಲ್ಲ: ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಂತಲ್ಲದೆ, ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಮಿನಿ-ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳಿಗೆ 'ರೈಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್' ಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು RTM ಬಳಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಈ ಸೀಮಿತ ಬಜೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಉಳಿದ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.