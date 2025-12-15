English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • IPL 2025 ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ KKR ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇರುತ್ತದೆ? ಎಷ್ಟು RTM ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು?

IPL 2025 ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ KKR ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇರುತ್ತದೆ? ಎಷ್ಟು RTM ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು?

IPL auction 2025 remaining purse: ಗುರುವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31) ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್) ಐಪಿಎಲ್ 2025 ರ ಋತುವಿಗಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 15, 2025, 12:33 PM IST
  • ಐಪಿಎಲ್ 2025 ರ ಋತುವಿಗಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
  • ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು
  • ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಬಲವಾದ ಕೋರ್ ತಂಡವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವರ ತಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

IPL 2025 ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ KKR ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇರುತ್ತದೆ? ಎಷ್ಟು RTM ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು?

IPL 2025: ಗುರುವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31) ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್) ಐಪಿಎಲ್ 2025 ರ ಋತುವಿಗಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಕೆಕೆಆರ್, 2025 ರಿಂದ 2027 ರವರೆಗಿನ ಮುಂಬರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಆರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ: ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್, ರಮಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಬಲವಾದ ಕೋರ್ ತಂಡವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವರ ತಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

2012 ರಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್ ತಂಡದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಆಟಗಾರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೂರು ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 180 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ನರೈನ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿಯೂ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. 2014 ರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾಗಿರುವ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಟಗಾರ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೌಲರ್ ದಾಳಿಗೆ ಹರಿಣಗಳ ತತ್ತರ: ಭಾರತಕ್ಕೆ 7 ವಿಕೆಟ್ ಗಳ ಜಯ, 2-1 ರಿಂದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ

ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಕೆಕೆಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೂ, ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಅವರನ್ನು ನೈಟ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ.

ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ. ನಿಗೂಢ ಸ್ಪಿನ್‌ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಐಪಿಎಲ್ 2022 ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಅವರನ್ನು INR 11 ಕೋಟಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೆಕೆಆರ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಜೊತೆ ದೆಹಲಿ ವೇಗಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಋತುವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆಡದ ಆಟಗಾರನಾಗಿ, ಹರ್ಷಿತ್ ಅವರನ್ನು 4 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ರಮಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ 4 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ಬಿಗ್‌ ಮೆಸೇಜ್‌.. ʼಯಶಸ್ವಿʼ ಸೆಂಚುರಿ, ಮುಂಬೈಗೆ ಮೆರುಗು ತಂದ ಯಂಗ್‌ ಓಪನರ್‌!

KKR ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರ ಪಟ್ಟಿ: 
ಪಟ್ಟಿ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ (13 ಕೋಟಿ ರೂ.) 
ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ (12 ಕೋಟಿ ರೂ.) 
ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ (12 ಕೋಟಿ ರೂ.) 
ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್ (12 ಕೋಟಿ ರೂ.) 
ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ (4 ಕೋಟಿ ರೂ.) 
ರಮಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ (4 ಕೋಟಿ ರೂ.)

IPL 2025 ರ ಹರಾಜಿಗೆ KKR ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿದಿದೆ?
ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡ ಒಟ್ಟು 57 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು (13 ಕೋಟಿ + 12 ಕೋಟಿ + 12 ಕೋಟಿ + 12 ಕೋಟಿ + 4 ಕೋಟಿ + 4 ಕೋಟಿ) ಗಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ 120 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. 

ಸರಳ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಕೆಆರ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 63 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ತೋರಿದರೂ, ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 51 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಐಪಿಎಲ್ 2025 ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಬಳಿ ಏಕೆ ನಿಷೇಧಿತ ಪರ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ? ಐಪಿಎಲ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಲ್ಕು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟು 61 ಕೋಟಿ ರೂ. (18,14,11,18 ಕೋಟಿ). ಆದ್ದರಿಂದ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರೂ, ಕೆಕೆಆರ್ ಅವರ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಒಟ್ಟು 61 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಉಳಿದ 8 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಆಡದ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಐಪಿಎಲ್ 2025 ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ಸ್ 51 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆ"ಗೆ ಪಟ ಪಟ ಉದುರಿದ ಪಾಕ್‌ ಪಡೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಯ.. ದೊಡ್ಡವರು, ಸಣ್ಣವರು ಗೆಲ್ಲಲೇ ಇಲ್ಲ!

IPL 2025: ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ KKR ಎಷ್ಟು RTM ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು? 
ಐಪಿಎಲ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವು ಗರಿಷ್ಠ ಆರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು NO Right to Match (RTM) ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

