RCB ಪಾಲಾದ 2025ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಪೇಸ್‌ ಬೌಲರ್‌.. IPL Auctionನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಣ?

ಅಬುಧಾಬಿಯ ಎತಿಹಾದ್ ಅರೆನಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ 2026ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಿಮೀಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್)ನ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಒಟ್ಟು 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 2025 ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್ ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ಅವರನ್ನು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀಮ್ ಮೂಲ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಬರಲು ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಎಂದು ನಮೂದು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ಹೆಸರು ಬಂದಾಗ ಯಾವ ತಂಡ ಕೂಡ ಬಿಡ್ ಕೂಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಾತ್ರ ಕರೆಯಿತು.
ಇದರಿಂದ ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆ ಕಿವೀಸ್ ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್ ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2026 auction; ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ RCBಗೆ ಎಂಟ್ರಿ.. ಅಯ್ಯರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ!
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿರುವ ಜಾಕೊಬ್ ಡಫಿ 2025 ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 35 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದ 72 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿಗೆ ಗಾಳ ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಈ ಸಲ 16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೊಂದಿಗೆ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಟ್ಟ 19 ಆಟಗಾರರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2026 auction; ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ.. 25 ಕೋಟಿ ಹಣ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್..!