IPL auction: ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್.. ಎಂಬುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯಾತ್ತಿರುವ ಹೆಸರು. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಹುಡುಗ 14.20 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರ, 30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೂಲ ಬೆಲೆಗೆ ಹರಾಜಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್, ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಗಳು ಬಿಡ್ಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದ್ದವು.
ಕೊನೆಗೂ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಅವರನ್ನು ರೂ. 14.20 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಸಿಎಸ್ಕೆ ಅನಾಮಧೇಯ ಆಟಗಾರನಿಗಾಗಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಸುರಿದ ಕಾರಣ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಹೆಸರು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ 'ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್' ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಈತ ಯಾರು ಎಂಬುದು ನೆಟ್ಟಿಗರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಯಾರು?
ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾಮೇಂದ್ರ ವೀರ್.ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಮೇಥಿಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 24, 2005 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಇವರು ಕೆಳ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಅವರ ತಂದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು,ತಾಯಿ ಗೃಹಿಣಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಅವರ ಆಟದ ಶೈಲಿಯು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು ಹೋಲುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಜಡೇಜಾ 2.0 ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮೊದಲು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹರಾಜಿನ ಮೊದಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ರೂ. 14.20 ಕೋಟಿಗೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯುವ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಸಿಎಸ್ಕೆ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪರ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್, ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೇವಲ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 6 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 170 ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 112 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ 6.76 ರ ಎಕಾನಮಿಯೊಂದಿಗೆ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯುಪಿ ಟಿ20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ನೋಯ್ಡಾ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ 10 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 320 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ, 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಯಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಅಂಡರ್-23 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯುಪಿ ಪರ ಸರಾಸರಿ 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿ, 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ 20 ವರ್ಷದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
