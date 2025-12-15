English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • IPL Auction 2026: ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಯಾವ್ಯಾವ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ರೆಡ್‌ ಆರ್ಮಿ ಕಣ್ಣು!

IPL Auction 2026: ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಯಾವ್ಯಾವ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ರೆಡ್‌ ಆರ್ಮಿ ಕಣ್ಣು!

ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ತಂಡವನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಚೊಚ್ಚಲ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ರೆಡ್‌ ಆರ್ಮಿಯು ಹೊಸ ಋತುವಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 15, 2025, 01:23 PM IST
  • 2026 ಐಪಿಎಲ್‌ ಟೂರ್ನಿಗೆ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಜ್ಜು
  • ರೆಡ್‌ ಆರ್ಮಿ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬಾಕಿ ಇದೆ..?
  • ಯಾವ್ಯಾವ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ..?

Trending Photos

ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್, ಬ್ರಾಡ್ಮನ್, ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಾರಾ ಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಆ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
Alastair Cook
ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್, ಬ್ರಾಡ್ಮನ್, ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಾರಾ ಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಆ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?
ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಜೊತೆ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌.. ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಈ ಟೀಮ್ ಓನರ್‌ ಸಹ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ನ ಮೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು..!
camera icon5
ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಜೊತೆ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌.. ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಈ ಟೀಮ್ ಓನರ್‌ ಸಹ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ನ ಮೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು..!
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..!
camera icon5
DA Hike today
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..!
ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು..!
camera icon5
year-end motorcycle buying guide
ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು..!
IPL Auction 2026: ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಯಾವ್ಯಾವ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ರೆಡ್‌ ಆರ್ಮಿ ಕಣ್ಣು!

IPL Auction 2026 Remaining Purse RCB: ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ತಂಡವನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಚೊಚ್ಚಲ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ರೆಡ್‌ ಆರ್ಮಿಯು ಹೊಸ ಋತುವಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಹಿರಿಯ ಐಕಾನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಕೊಡುಗೆದಾರ, ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತಂಡದ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಲ್‌ರೌಂಡ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಮಾಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಲುಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ ಅವರನ್ನ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 8.75 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾದ ಈ ಪವರ್-ಹಿಟ್ಟರ್, ಕೇವಲ 16 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 112 ರನ್‌ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆಡಿದ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನಷ್ಟೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಹೊರನಡೆದರೂ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯರನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2025 ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ KKR ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇರುತ್ತದೆ? ಎಷ್ಟು RTM ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು?

ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯು ರಸಿಕ್ ದಾರ್ ಸಲಾಂರನ್ನ ತಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 6 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಐಪಿಎಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಈ ಅಟಗಾರ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ಕೇವಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಐಪಿಎಲ್ 2025ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಅನ್‌ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರಸಿಕ್‌ ದಾರ್‌ ಆಡಿದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಐಪಿಎಲ್ 2026ಗಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡ

ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಟಗಾರರು: ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ (ನಾಯಕ), ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ಸಿಂಗ್, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್, ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್, ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್, ಯಶ್ ದಯಾಲ್, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ನುವಾನ್ ಸಿಂಗ್, ರಸಿಖ್ ದಾರ್‌ ಸಲಾಮ್ ಮತ್ತು ನುವಾನ್ ತುಷಾರ.

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆಟಗಾರರು: ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಚಿಕಾರಾ, ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್, ಮನೋಜ್ ಭಾಂಡಗೆ, ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ ಮತ್ತು ಮೋಹಿತ್ ರಾಠಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025) IPL 2026 ಹರಾಜಿಗೆ ಸದ್ಯ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹16.40 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ 8 ಆಟಗಾರರ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ತುಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲಪಡಿಸಲು ತಂಡವು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. RCB ಈಗಾಗಲೇ ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್‌ರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ 2 ವಿದೇಶಿ ಸ್ಲಾಟ್‌ ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ RCB ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವಿದೇಶಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬೌಲರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಖರೀದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಉಳಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕಪ್‌ ಆಗಿ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ MI! ಹರಾಜು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದೇ ಅದ್ಭುತ?

ಈ ಆಟಗಾರರರಿಗೆ ಗಾಳ ಹಾಕಬಹುದು

ವಿದೇಶಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ RCB ತಂಡವು ಮಥಿಶಾ ಪತಿರಾನ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬಳಿಕ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೋಟ್ಜೀ, ಅನ್ರಿಚ್ ನಾರ್ಟ್ಜೆ, ರೀಸ್ ಟೋಪ್ಲಿ, ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ಸನ್, ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಪತಿರಾನ ಏನಾದ್ರು RCB ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌ ಹೊಡೆದಂತೆ. ಡೆತ್‌ ಓವರ್‌ ಸ್ಪೆಶಲಿಸ್ಟ್‌ ಆಗಿ ಪತಿರಾನ RCB ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದ್ದು, ಬೌಲಿಂಗ್‌ ವಿಭಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವಾಗಲಿದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಮಹಿಪಾಲ್ ಲೊಮ್ರೋರ್ ಮತ್ತು ಅಥರ್ವ ಟೈಡೆ, ಕರಣ್ ಶರ್ಮಾ, ರಾಹುಲ್ ಚಹಾರ್ ಆಯ್ಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದರೆ, ಸಿಮರ್‌ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಕಮಲೇಶ್ ನಾಗರಕೋಟಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ RCB ತಂಡಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್, ಶೇಖ್ ರಶೀದ್, ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಸದ್ಯ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್‌ ಮಾಡಬಹುದು.

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮೊತ್ತ: ₹16.40 ಕೋಟಿ.

ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳು: 8.

ಗುರಿ: ಬೌಲರ್ (ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್) ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

IPL Auction 2026 Remaining Purse RCBRCBIPL auctionRCB Squad strategyRCB Overseas slots

Trending News