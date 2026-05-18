ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಎಂದರೆ ಸಿಕ್ಸರ್-ಫೋರ್ಗಳ ಬೌಂಡರಿ ಮಳೆ. ಆದರೆ, ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಈ ಅಬ್ಬರದ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಿಗ್ಗಜ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಪರದಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತೀವ್ರ ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋರ್ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ, ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೆದಕಿದರೆ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ಗಿಂತಲೂ ಕಳಪೆ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರ ಪಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್-ಫೋರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ 'ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ದಾಖಲೆ'ಯ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
This innings of Ruturaj Gaikwad has played an important role in almost eliminating CSK from the playoff race.
1. ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್: 39 ಎಸೆತ, 0 ಬೌಂಡರಿ!
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಮುಜುಗರದ ದಾಖಲೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಿತ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 39 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 34 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಒಂದೂ ಬೌಂಡರಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ.
2. ಧೋನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ 'ಅನ್-ವಾಂಟೆಡ್' ದಾಖಲೆ: ಒನ್-ಟೂ ಅಲ್ಲ, 4 ಬಾರಿ ಫ್ಲಾಪ್!
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಫಿನಿಶರ್ ಆಗಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾಯಕನಾಗಿ 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಒಂದೂ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸದ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಧೋನಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ:
ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ: 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಬೌಂಡರಿ ಇಲ್ಲದೆ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಪರದಾಟ.
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ: 27 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 18 ರನ್ (0 ಬೌಂಡರಿ).
ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ: 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8 ರನ್ (0 ಬೌಂಡರಿ).
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ: 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 12 ರನ್ (0 ಬೌಂಡರಿ).
3. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 18 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೌಂಡರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಪೈಕಿ 120.67 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರದ್ದೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರ ಈ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಕೋಚ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಮರ್ಥನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಆದರೆ, ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕನೇ ಇಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಡುವುದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ನಷ್ಟವೇ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಡಿತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.