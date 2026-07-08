IPL CSK team Ramakrishna Ghosh: 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಗಾಯಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಚೆನ್ನೈನ ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರು ಗಾಯಗೊಂಡು ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಹೊರಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಆಟಗಾರನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಆಟಗಾರ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ತಂಡದಿಂದಲೇ ಹೊರಗುಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಸಿಎಸ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಟಿಸಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ತಂದಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಘೋಷ್ ಅವರು ಪುಣೆಯ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಟಿಸಿ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಘೋಷ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಘೋಷ್ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಗೌರಿ ಗುರವ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಘೋಷ್ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಘೋಷ್ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನವು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು. 2025ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೂ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಕೇವಲ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೂಲ ಬೆಲೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ, ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಘೋಷ್ ಅವರಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವರ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು 3 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ 24 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದರು. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ, ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅವರ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ದುರದೃಷ್ಟಕರವಾಯಿತು. ಅದೇ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಘೋಷ್ ಅವರ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ನಡೆಯಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುವಷ್ಟು ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಮುರಿತದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೂ, ಗಾಯದಿಂದ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿರುವುದು ಚೆನ್ನೈಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಎನ್ನಬಹುದು.