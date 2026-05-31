ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲು ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೌಲರ್ಗಳು ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಬೇಕಿದೆ. ಗಿಲ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಆಡಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಡ್ಗಳ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಅಂತರವಿರುತ್ತದೆ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಮಹಾ ಹಬ್ಬದ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ 7:30 ಕ್ಕೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆದ್ದರೂ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡ ತಡೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.
ಏನಿದು ಗಿಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನ '1 ಇಂಚಿನ ಅಂತರ'?
ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲು ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೌಲರ್ಗಳು ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಬೇಕಿದೆ. ಗಿಲ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಆಡಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಡ್ಗಳ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಅಂತರವಿರುತ್ತದೆ. ಗಿಲ್ ಅವರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಎರಡೂ 'ಇನ್ಸ್ವಿಂಗ್' ಎಸೆತಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೌಲರ್ಗಳಾದ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅಥವಾ ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಈ ಅಂತರವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಗೆಲುವು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ರಲ್ಲೂ ಭುವಿ ಇದೇ ತಂತ್ರ ಬಳಸಿ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
One last push 💪
One 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗟𝗘𝗔𝗣 🔥
The ultimate prize awaits on the other side 🏆#TATAIPL | #Final | #TheFinalLeap | #RCBvGT | @RCBTweets | @gujarat_titans pic.twitter.com/PdqvLhyjpA
— IndianPremierLeague (@IPL) May 31, 2026
ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಪಂದ್ಯ ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವುದು ಭುವಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಅದ್ಭುತ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ ತಮ್ಮ ಟಿ20 ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 6134 ರನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1500 ರನ್ಗಳನ್ನು ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಸರಾಸರಿ 53.57 ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 165.56 ಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಅಬ್ಬರಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ನಿಜವೋ, ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕೆಂದು ಭುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಇದುವರೆಗೆ 6 ಬಾರಿ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಭುವಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟವೇ ಪಂದ್ಯದ ಹಣೆಬರಹ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಜಿಟಿ ತಂಡಗಳು 10 ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ 5-4 ರ ಅಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. 2023 ರ ನಂತರ ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಲೀಗ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಐದು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಿವೆ.
ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಮೇ 31, ಭಾನುವಾರ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಅಹಮದಾಬಾದ್.
ಟಾಸ್ ಸಮಯ: ಸಂಜೆ 7:00 ಗಂಟೆಗೆ.
ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ: ಸಂಜೆ 7:30 ಕ್ಕೆ.
ಟಿವಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ: ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ (Star Sports Network).
ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ (ಮೊಬೈಲ್/ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್): ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ (JioHotstar) ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.