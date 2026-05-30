IPL Final Match Winner Prize Money: ಐಪಿಎಲ್ನ Qualifier 2 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಹುಮಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ?. ಸೋತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಹುಮಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಭಾರೀ ರೋಚಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿದೆ. ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಹುಮಾನದ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾರೆ, 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಒಟ್ಟು 46.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮಾನ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ತಂಡವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ.
ಗೆದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಸಿಕ್ಕರೇ, ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಫಿ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ, ಆ ತಂಡದವರು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 13 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಿ ವಾಪಸ್ ಆಗಿರುವ ತಂಡಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಲ್ಲೇ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ನ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಗಣನೀಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ರಲ್ಲಿ ಸೋತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ.
ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಂತದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡವು 6.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ತಂಡಗಳು ಯಾವುದೇ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ತಂಡಗಳು ಸೋಲುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ, ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಗಣನೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತವೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಬಹುಮಾನದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವುದರಿಂದ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆಟಗಾರರಿಗೂ ನೇರವಾಗಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾರೆ, ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಆಟಗಾರರು ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆಟಗಾರರ ಹೋರಾಟವು ಸೀಸನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ.