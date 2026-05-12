ಧರ್ಮಶಾಲಾ: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿ 18 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 19ನೇ ಸೀಸನ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇಡೀ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿರುವುದು ಕೇವಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ, ಹೌದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವು ಇಂತಹದೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಅಂಕಿಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಮೇ 11 ರಂದು ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 10 ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡವು. ಈ ಹತ್ತು ಬೌಲರ್ಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ 39 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದರು. ಆದರೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಂದರೆ ಈ 39 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಸೆತವನ್ನು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು ಎಸೆಯಲಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳೇ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಸ್ವತಃ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಗಿರುವ ಡೆಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಕೂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮೊದಲ ಘಟನೆಯೇನಲ್ಲ. ಇಂತಹದೇ ಸನ್ನಿವೇಶ 2008ರ ಚೊಚ್ಚಲ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 28, 2008 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ 10 ಬೌಲರ್ಗಳು ಸೇರಿ 39.4 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಾಗಿದ್ದರು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಿಚ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ವೇಗಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾಯಕರು ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮಶಾಲಾದ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಮೈದಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವೇಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ನೆರವೇ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸದಿರಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.