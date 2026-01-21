English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ಕೊಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟರ್ಸ್‌ ಕ್ಲೋಸ್‌.. ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ಕೊಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟರ್ಸ್‌ ಕ್ಲೋಸ್‌.. ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೋಮ್‌ ಗ್ರೌಂಡ್‌ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 21, 2026, 06:43 PM IST
  • ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ
  • ಟಿಕೆಟ್‌ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು
  • ಐಪಿಎಲ್‌ ಹಾಗೂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿಕೆಟ್‌

ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ಕೊಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟರ್ಸ್‌ ಕ್ಲೋಸ್‌.. ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

2026ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ತಂಡ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಇನ್ಮುಂದೆ ನೀಡಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮೈದಾನವಾಗಿರುವ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ ಕೊಡುವ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ ಹಾಗೂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹಾಗೂ ಪುಟ್ಬಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೀವ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಂಭವವು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್‌ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಯು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಟಿಕೆಟ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪಡೆದು ಮ್ಯಾಚ್‌ ನೋಡಲು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಅಗುವ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ನಿಂದ RCB ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ.. ಲಂಡನ್‌ನಿಂದಲೇ ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಿದ್ರಾ?

ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಅವರು, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯವರು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಐಪಿಎಲ್ ಗೌರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, RCB ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೋಮ್‌ ಗ್ರೌಂಡ್‌ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ RCB ಮ್ಯಾಚ್‌ ಆಡುತ್ತೋ, ಆಡಲ್ವೋ.. ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ KSCA ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

