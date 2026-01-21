ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ಕೊಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟರ್ಸ್‌ ಕ್ಲೋಸ್‌.. ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ತಂಡ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಸ್ಸಿಎ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಮುಂದೆ ನೀಡಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನವಾಗಿರುವ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವ ಕೌಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಹಾಗೂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹಾಗೂ ಪುಟ್ಬಾತ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೀವ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಂಭವವು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಯು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪಡೆದು ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಲು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಅಗುವ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯವರು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಐಪಿಎಲ್ ಗೌರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, RCB ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
