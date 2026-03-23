IPl ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೆ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಸಿಕ್ಸ್!.. 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾರಿಂದಲೂ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ!

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 23, 2026, 12:27 PM IST
EPFO ಸದಸ್ಯರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ₹7 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ನೀಡುವ EPF ಫಾರ್ಮ್‌ 5IF ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
camera icon6
EPFO
EPFO ಸದಸ್ಯರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ₹7 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ನೀಡುವ EPF ಫಾರ್ಮ್‌ 5IF ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
ಬೋಳು ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂದಲು, ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವ ಬದಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ಟ ಕೇಶರಾಶಿ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ..!
camera icon6
Hair Loss
ಬೋಳು ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂದಲು, ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವ ಬದಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ಟ ಕೇಶರಾಶಿ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ..!
IPL 2026 ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 1 ವಾರ ಬಾಕಿ.. ಹನಿಮೂನ್‌ಗೆ ಹೋಗಿರೋ RCB ಸ್ಟಾರ್‌, ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಗರಂ!
camera icon7
IPL 2026 ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 1 ವಾರ ಬಾಕಿ.. ಹನಿಮೂನ್‌ಗೆ ಹೋಗಿರೋ RCB ಸ್ಟಾರ್‌, ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಗರಂ!
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ &quot;ನಾಲಿಗೆ ಕಾಂಡೋ*ಮ್‌&quot;..! ಇದರ ಪ್ರಯೊಜನ ಏನು ಗೊತ್ತೆ..?
camera icon5
health
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ "ನಾಲಿಗೆ ಕಾಂಡೋ*ಮ್‌"..! ಇದರ ಪ್ರಯೊಜನ ಏನು ಗೊತ್ತೆ..?
IPl History longest six : ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ 2008 ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ, ಸುಮಾರು 19 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ.

 2008ರ ಐಪಿಎಲ್ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಲ್ಬಿ ಮಾರ್ಕೆಲ್ 125 ಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಕಳೆದ 19 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರು ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಯಾರೂ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಪಿಎಲ್ ನಿಂದ ಎಂ.ಎಸ್.ಧೋನಿ ನಿವೃತ್ತಿ..? ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ಧೋನಿ..!

ಭಾರತದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ 2013 ರಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಪರ ಆಡುವಾಗ 124 ಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.. 2011 ರಲ್ಲಿ, ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಗಿಲ್‌ಕ್ರಿಸ್ಟ್, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 122 ಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು. 

ಇನ್ನೂ 2010ರಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ಆಡುವಾಗ 120 ಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಾಸ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್, 2013 ರಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 175 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 119 ಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.

ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಇಡೀ ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 2008ರ ಐಪಿಎಲ್ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಲ್ಬಿ ಮಾರ್ಕೆಲ್ 125 ಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡೋಕೆ ಅಗದೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿ ಉಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2026: ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳ ಶಿಖರ ಏರಲು ಸಜ್ಜಾದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

