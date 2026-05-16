ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರತಿ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವುದು, ಪರದಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೆಲವು ದಂಧೆಕೋರರು ಕಪ್ಪು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಈ ಕಪ್ಪು ದಂಧೆಯ ಸೂತ್ರಧಾರರು ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಉಚಿತ ವಿಐಪಿ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಡಿಡಿಸಿಎಯ ಇಬ್ಬರು ಸಿಇಒ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಬ್ಬ ಸಹಾಯಕನಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಡಿಸಿಎ ಪ್ರತಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಸರಿಸುಮಾರು 6,000 ಉಚಿತ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಸ್ಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಡಿಡಿಸಿಎಯ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಖಾತೆ ವಿಭಾಗ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್, ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪಾಸ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದ ಉಚಿತ ಪಾಸ್ ಒಂದನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹80,000 ವರೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ₹8,000 ರಿಂದ ₹20,000 ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಈ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ನ ಕೃತ್ಯ ಕೇವಲ ಬದುಕಿದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಡಿಡಿಸಿಎ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ಉಚಿತ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸದಸ್ಯರು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆ ಪಾಸ್ಗಳು ಪುನಃ ಡಿಡಿಸಿಎ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ರೀತಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಪ್ಪು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.ಮೇ 8 ರಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸಮೀಪದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಒಂದನ್ನು ಪಾಸ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮುಕೀಮ್, ಗುಫ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈಸಲ್ ಎಂಬ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳು, ಜೇಬುಗಳ್ಳರು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗುವವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತೇ ಎಂಬ ಕೋನದಲ್ಲೂ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಜಾಲವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಿನಿಮಾ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ನಕಲಿ ಗ್ರಾಹಕನ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಟೈರ್ ಪಂಕ್ಚರ್ ಅಂಗಡಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತಮಗೆ ವೈದ್ಯರಿಗಾಗಿ 25 ಪಾಸ್ಗಳು ಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ, ಆತ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಉಚಿತ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ತಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದ. ಈ ಭದ್ರವಾದ ಪುರಾವೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಇಡೀ ಜಾಲವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಡಿಸಿಎಯ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರ ಶಂಕೆಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.