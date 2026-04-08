English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
ಆಟಗಾರರು ಇವತ್ತು ನನ್ನಿಂದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜೇಬಿಗಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನೇ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ರು..!

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅನ್ನುವುದು ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಟವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದು ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಸಕ್ಸಸ್‌ ಕಂಡವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 8, 2026, 12:41 PM IST
  • ತಮಗೂ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೂ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌
  • ಐಪಿಎಲ್‌ ಅನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಂಡದಿಂದಲೇ ಹೊರಗಿಟ್ಟರು
  • ಇನ್ನು ಆಡುವ ವಯಸ್ಸು ಇದ್ದರೂ ನಾನು ಹೊರಬರಬೇಕಾಯಿತು

IPL ruined my cricket career: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಎಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಅವರು, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಂತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಹಳೆಯ-ಶೈಲಿಯ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಕರಿಯರ್ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು‌ ಭಾವುಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

2008 ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಈ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿತ್ತು. ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗಾಗಿ ಆಟಗಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಂತಹ ಲೀಗ್‌ಗಳು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಅ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿತ್ತು. ಮಂಡಳಿಯ ಹಿರಿಯರು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಎಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡದಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಅವರು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 104 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 8,181 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ಇದ್ದರೂ ಫೀಟರ್ಸನ್‌ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ 33ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಎನ್ನಬಹುದು. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮಂಡಳಿಯೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಅವರು, ಕನಿಷ್ಠ 150 ರಿಂದ 160 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 13,000 ರನ್ ಗಳಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆಯೇ ಐಪಿಎಲ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅದರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಲಿಪಶು ಆದೆ ಎಂದು ಪೀಟರ್ಸನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಅವರಂತಹ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಪಿಎಲ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇಂದು ಕಾರಣ ನಾನು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪೀಟರ್ಸನ್ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು. ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್‌ಡೆವಿಲ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ತರಬೇತುದಾರನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಆವತ್ತೇ ಕೆವಿನ್‌ ಪೀಟರ್ಸನ್‌ ಹೋರಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

IPL 2026Kevin PietersenDelhi capitalscricketSports

Trending News