ಇಡೀ ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸ್‌ ಬಾರಿಸಿದ ತಂಡ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Ipl sixes record: ಐಪಿಎಲ್ ಎಂದರೆ ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಸೀಸನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶವೊಂದು ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಈ ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ನಂತರ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇವೆ. ಬ್ಯಾಟರ್ ಗಳ ನಾಶವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಈ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡವಾದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (MI) ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ತಂಡವು ಒಟ್ಟು 1823 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯರಂತಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹಿಟ್ಟರ್ಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ. ಹಿಂದೆ, ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ರಂತಹ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಆಟಗಾರರು ಸಹ ಈ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರಂತಹ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಹಿಟ್ಗಳು ಈ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಆಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, RCB 1774 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು RCB ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. 2026 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ RCB ಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಮುಂಬೈನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯಗಳು RCB ಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1610 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಧೋನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ತಂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು RCB ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ವೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟಾಪ್ 3 ರಲ್ಲಿರುವುದು CSK ಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ, ಶೇನ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ MS ಧೋನಿ ಬಾರಿಸಿದ ಬೃಹತ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಈ ದಾಖಲೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (PBKS) ನಂತಹ ತಂಡಗಳು ಸಹ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಿವೆ. 2024 ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, SRH ಒಂದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 178 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ, 2025 ರಲ್ಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 173 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಇದರರ್ಥ ಈ ಸಣ್ಣ ತಂಡಗಳು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಬರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. IPL 2026 ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಯುದ್ಧ ಎಷ್ಟು ರಸಭರಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಇದನ್ನೂಓದಿ: ಐಪಿಎಲ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ! ಇದರಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆ ರಹಸ್ಯ..