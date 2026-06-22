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ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯಗಾಗಿ IPL ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಗ್‌ ಡೀಲ್‌.. ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಓಪನರ್‌ ಬೇಕೆಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪಟ್ಟು!

ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮುಂಬೈ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಸದ್ಯ ಪಾಂಡ್ಯಗಾಗಿ ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Jun 22, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:19 PM IST
ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯಗಾಗಿ IPL ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಗ್‌ ಡೀಲ್‌.. ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಓಪನರ್‌ ಬೇಕೆಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪಟ್ಟು!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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