IPL Umpire salary: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೇವಲ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಆಗಿದೆ. ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಂದ್ಯಗಳ ಸುಗಮ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಂಪೈರ್ಗಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅಂಪೈರ್ಗಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಐಪಿಎಲ್ನಂತಹ ಮೆಗಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಅಂಪೈರ್ಗಳ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಪಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಶುಲ್ಕ ಕೇವಲ 1.13 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಿಂದ 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಒಂದೇ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಎರಡೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವಿ ಐಸಿಸಿ ಎಲೈಟ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 3.7 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಪೈರ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಲೀಗ್ಗೆ ತರಲು ಐಪಿಎಲ್ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವು ಪಂದ್ಯದ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಅನುಭವಿ ಅಂಪೈರ್ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ವೇತನ ರಚನೆಗಿಂತ ಐಪಿಎಲ್ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಐಪಿಎಲ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾದರಿ. ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ಬಿಸಿಸಿಐ ಭಾರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಅಂಪೈರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಮಾಲೀಕರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯ ಹರಿವು ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಕೇವಲ ಆಟವಲ್ಲ, ಇದು ಅಂಪೈರ್ಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಡಿಆರ್ಎಸ್, ಅಲ್ಟ್ರಾ ಎಡ್ಜ್, ನೂರಾರು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಈ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ತೀವ್ರವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಕೇವಲ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಐಸಿಸಿ ಎಲೈಟ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಸದಸ್ಯರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 83 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 1.67 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ರಿಟೈನರ್ (ಸ್ಥಿರ ಸಂಬಳ) ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಖಚಿತವಾದ ಆದಾಯ. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ರಿಟೈನರ್ ಇಲ್ಲ, ಆಡಿದ ಪಂದ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇಶೀಯ ಟಿ20 ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ರೂ. 50 ಸಾವಿರದಿಂದ ರೂ. 60 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
