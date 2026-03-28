IPL​ನ ನಯಾ ಸಿಕ್ಸ್​ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಯಾರು ಈ ಅನಿಕೇತ್ ವರ್ಮಾ​? ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

Aniket verma life story: ಇಂಡಿಯನ್​​​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​​ ಲೀಗ್​ ಅಂದ್ರೆನೇ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವೇಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ. ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್​​ ಯಂಗ್​​ಸ್ಟರ್​ಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಇದೊಂದು ಬಿಗ್ ​ಸ್ಟೇಜ್​​. ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್​ನಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಸೀಸನ್-19 ರಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಸ್​ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಷನ್​ನ​ ಉದಯವಾಗಿದೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 28, 2026, 10:23 PM IST
8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್..‌ 20-35% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ!
camera icon6
8th Pay Commission Latest Update
8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್..‌ 20-35% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ!
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೆ? ನಿಮಗೂ ಆ ಅಂಗಡಿ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತು
camera icon5
PM Modi
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೆ? ನಿಮಗೂ ಆ ಅಂಗಡಿ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತು
8th Pay Commission: ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ.. ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ!
camera icon6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ.. ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ!
ಪ್ರೀತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗಷ್ಟೇ ಅರ್ಥವಾಗೋ 72 ವರ್ಷಗಳ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್!‌ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕಣ್ಣೀರು ಬರೋದು ಫಿಕ್ಸ್..‌
camera icon6
Mera Dil Ye Pukare Aaja
ಪ್ರೀತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗಷ್ಟೇ ಅರ್ಥವಾಗೋ 72 ವರ್ಷಗಳ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್!‌ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕಣ್ಣೀರು ಬರೋದು ಫಿಕ್ಸ್..‌
IPL: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡವು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲಿಸಿತು. ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟನ್ಸ್ಮನ್‌ ಅನಿಕೇತ್‌ ವರ್ಮಾ ಸಖತ್‌ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಮಾಡಿ ಮಿಂಚಿದರು.  ಹೌದು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಯಾ ಹೀರೋ ಸದ್ಯ ಸೆನ್ಸೇಷನ್​ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಗುರು.. ಏನ್ ಶಾಟ್​​, ಏನ್​ ಟೈಮಿಂಗ್​​​, ಎಂಥಾ ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳು.. ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಪಾಳಯದ ಈ ನಯಾ ಹೀರೋ ಸದ್ಯ ಸೆನ್ಸೇಷನ್​ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿತು. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಹೆಚ್ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 201 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕರಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (7) ಮತ್ತು ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ (11) ಅಲ್ಪ ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ನಂತರ ಬಂದ ನಿತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ (1) ಕೂಡ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡರು. ನಾಯಕ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಡವನ್ನು 29 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು 80 (5 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು, 8 ಬೌಂಡರಿಗಳು) ಗಳಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವಿಗೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ತಂದೆ!... IPL ಅಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ ಬ

ಈ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 97 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು. ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಔಟಾಗಿದ್ದರೂ.. ಇಶಾನ್ ಇನ್ನೂ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದು ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶತಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.ಆದರೆ, ಅವರು ಆಫ್‌ಸೈಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಆಡಿದಾಗ.. ಪಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಶಾನ್‌ರನ್ನು ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಅನಿಕೇತ್ ವರ್ಮಾ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 43 ರನ್ (4 ಬೌಂಡರಿ, 3 ಸಿಕ್ಸರ್) ಗಳಿಸಿದರು, ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 201ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದರು. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ಮತ್ತು ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.. ಸುಯಾಶ್, ಭುವಿ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ಅನಿಕೇತ್ ವರ್ಮಾ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆ. ಅವರು ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ನಿರ್ಭೀತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.ತಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಟದ ಶೈಲಿಯಿಂದ, ಅನಿಕೇತ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (MPPL) ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 5, 2002 ರಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಝಾನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅನಿಕೇತ್ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯವನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು. ಅವರು 3 ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದಾಗ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಮಿತ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಉಮಾಶಂಕರ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಅನಿಕೇತ್ ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವು ತುಂಬಾ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಅನಿಕೇತ್ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಯೂತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ ನಂದಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ನಂತರ ಅಂಕುರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ತ್ಯಾಗಿ ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದರು.ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿದೆ. ಅನಿಕೇತ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಗೆಳೆಯ ಅಥವಾ ಪತ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದೃಢೀಕೃತ ಸುದ್ದಿಗಳಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅನಿಕೇತ್ ಸರಳ ಆದರೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2026, RCB vs SRH: ಆರ್‌ಸಿಬಿ vs ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಸೆಣಸಾಟ; ಈ ಬಾರಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಇಲ್ಲ!!

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

