FIFA World Cup Arrangements: 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ತಂಡದ ವಿಶ್ವದ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಜನ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಇದರ ನಡುವೆ 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಪಸ್ವರ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇರಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೂ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಿಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲೇ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್ನ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಅಲಿರೆಜಾ ಬೀರನ್ವಾಂಡ್ (Alireza Beiranvand) ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ಎದುರಾಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ತಂಡ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಫಿಫಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಜಿ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನ್ ರೌಂಡ್ 32ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಘಾಲೆನೋಯಿ ಅಮೀರ್ ಘಾಲೆನೋಯಿ (Amir Ghalenoei) ಅವರು, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಯುದ್ಧದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ಇದರಿಂದ ಇರಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ಲೀಗ್ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಟವಾಡಲು ನಾವು 40 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಫಿಫಾ ಆಡಲು ಬರಬೇಕು ಎಂದರೆ ವೀಸಾ ತೊಡಕುಗಳು, ಪ್ರಯಾಣದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಯ ಕೊರತೆಯು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಅಡ್ಡಿ ಆಯಿತು. ನಾವು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆವು. ಇದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕೋಚ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೇವು. ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 10ನೇ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾದ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ತರಬೇತುದಾರರಿದ್ದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗೆಲ್ಲಬಹುದಿತ್ತು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲಿರೆಜಾ ಬೈರನ್ವಾಂಡ್ ಇರಾನ್ ತಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೋಲುಕೀಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಕೋಚ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಇರಾನ್ ಫುಟ್ವಾಲ್ ಟೀಮ್ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಸಮಬಲ ಕಾದುಕೊಂಡಿತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ವಿರುದ್ಧ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಬಿಡದೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಆಗಲಿ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಆಗಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆಯಿತು.