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40 ಗಂಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣ.. FIFA World Cup ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ, ಏನಾಯಿತು?

ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ತರಬೇತುದಾರರಿದ್ದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗೆಲ್ಲಬಹುದಿತ್ತು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Jun 22, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 02:59 PM IST
40 ಗಂಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣ.. FIFA World Cup ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ, ಏನಾಯಿತು?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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