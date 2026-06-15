Iran football team arrives in America: ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್, ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ರಣಭೀಕರವಾದ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಬಾಂಬ್, ಶೆಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೂ ಇರಾನ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ನನಗೆ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಬಲವಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾದ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದ್ದು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಪರಸ್ಪರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರೆ, ಇತ್ತ ಇರಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದಿದೆ.
ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಇರಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಅಮೀರ್ ಘಲೆನೋಯಿ (Amir Ghalenoei), ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುವಾಗ ನಮಗೆ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ವೀಸಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರು ಸರಿಯಾದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೇ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಘರ್ಷಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇರಾನ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬರಲು ವೀಸಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದವು. ಕೆಲವರಿಗೆ ವೀಸಾ ನಿರಾಕರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಕಹಿಯಾದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವಾದದ ನಡುವೆಯೂ ಇರಾನ್ ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡವು ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಇರಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಆಡಲಿದೆ. ನಾವು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಏನೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದರೂ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಅಮೀರ್ ಘಲೆನೋಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಈ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರಾನಿಯನ್ನರನ್ನ ಇರಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹೊರ ಬಿದ್ದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ಅತ್ಯಂತ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಿತು. ಕ್ರೀಡೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.