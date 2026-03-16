English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌!.. IPL ಮೇಲೆ ವಾರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್‌ 2026 ನಡೆಯೋದು ಡೌಟ್!?

war effect on IPL 2026:ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧವು ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಹೊಸ ತಲೆ ನೋವು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್‌ 2026 ಸರಣಿ ನಡೆಯೋದು ಡೌಟ್‌ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.. 

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 16, 2026, 08:08 AM IST
  ಐಪಿಎಲ್ ಮೇಲೆ ವಾರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್!.. ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಹೊಸ ಟೆನ್ಷನ್‌ ಶುರು
  • ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್‌ ನಡೆಯೋದು ಡೌಟು
  • ಐಪಿಎಲ್‌ 1 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 3 ಸಾವಿರ ಡೀಸೆಲ್‌ ಬಳಕೆ

Trending Photos

war effect on IPL 2026: ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು, ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರ ಆಗಮನದ ಮೇಲೆ ಕರಿನೆರಳು ಬೀಳುತ್ತಿದೆ.ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ನ 2026 ರ ಋತುವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರ ಆಗಮನದ ಮೇಲೆ ಕರಿನೆರಳು ಬೀರುತ್ತಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ದುಬೈ ಮತ್ತು ದೋಹಾ (ಕತಾರ್) ನಂತಹ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಮರಳಬೇಕಿದ್ದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆಟಗಾರರು ದುಬೈ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಈಗ, ಐಪಿಎಲ್‌ಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವರ ಆಗಮನವೂ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.I

ವಿಮಾನಗಳ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಮೊದಲ 20 ಪಂದ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಬಿಸಿಸಿಐ, ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಉಳಿದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ. ಆಟಗಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಕಾಲಿಕ ಆಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ನಂತಹ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, CSK ಸಿಇಒ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರಾದ ಅಕೀಲ್ ಹೊಸೇನ್ ಮತ್ತು ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯುದ್ಧವು ಹದಗೆಟ್ಟರೆ, ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರ ಅಲಭ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ತಂಡಗಳ ಬಲವು ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡರೆ, ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮರಳಿ ಕರೆತರಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿಶೇಷ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಮಾನಗಳು ಅಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಇತರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಯುದ್ಧ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ತೀವ್ರ ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಅನಿಲ ಕೊರತೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಐಪಿಎಲ್ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಹರ್ಮಾಜ್‌ ಜಲ ಮಾರ್ಗ ಸದ್ಯ ಬಂದ್‌ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಭಾರತ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದರೂ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ LPG ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೂರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾಗುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ರದ್ದತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಆಟಗಾರರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು.

ಜೊತೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹ ತೈಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗವ ಲಕ್ಷಣವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 2500 ರಿಂದ 3000 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ಲಡ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿಡಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಡೇಸಲ್‌ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಸೀಸನ್‌ನ್ಲಿ 70+ ಪಂದ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 3000 ಲೀಟರ್‌ ಡೀಸೆಲ್‌ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 150,000 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಏನಾರೂ ತೈಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ ಐಪಿಎಲ್‌ ನಡೆಯೋದು ಅನುಮಾನವಾಗದೆ.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Trending News