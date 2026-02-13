English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
T20 World Cup; ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌, ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಔಟ್‌.. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿರೋ ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಬುಲಾವ್‌!

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು ವಿದೇಶಿ ಟೀಮ್‌ಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 13, 2026, 02:42 PM IST
  • ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿರುವ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ ಟೀಮ್‌
  • ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಔಟ್‌, ಯುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್‌
  • 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಇನ್ನುಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ

T20 World Cup; ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌, ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಔಟ್‌.. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿರೋ ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಬುಲಾವ್‌!

ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ತಂಡಗಳು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಡೀ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಔಟ್‌ ಅಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 20 ವರ್ಷದ ಯುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಬುಲಾವ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಪಾಲ್ ಸ್ಟಿರ್ಲಿಂಗ್ (Paul Stirling) ಅವರಯ 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಇನ್ನುಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 11 ರಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಅವರು ಬಾರಿಸಿದ ಬಾಲ್‌ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ ಸ್ಟಿರ್ಲಿಂಗ್ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿ ಪಾಲ್ ಸ್ಟಿರ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಲನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಪಾಲ್ ಸ್ಟಿರ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಜುರಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮಂಡಳಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಪಾಲ್ ಸ್ಟಿರ್ಲಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರಜ್ಜು (ligament damage) ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಪುನರ್ವಸತಿಗಾಗಿ ಪಾಲ್, ವಾಪಸ್ ತವರಿಗೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup; ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಸಾರಥ್ಯದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಯಾವುದು?

ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಪಾಲ್‌ ಸ್ಟಿರ್ಲಿಂಗ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಸ್ಯಾಮ್ ಟಾಪಿಂಗ್‌ (Sam Topping)ಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಂ ಟಾಪಿಂಗ್ ಸದ್ಯ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಂದು ಕೊಲಂಬೊದ ಸಿಂಹಳೀಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಓಮನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ.. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
 

