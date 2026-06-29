/ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ T20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು.. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಕೋಚ್‌ ರಾಜೀನಾಮೆ, ಕಾರಣ?

Ireland head coach Heinrich Malan resign: 2026 ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿತು. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಆಡಿ ಸೋತು. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಬದಲಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರಿಗೆ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದರೂ ಸೋಲೋಪ್ಪಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನಂತಹ ವೀಕ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಗೆಲುವು ಐರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಎನುನವುದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಹೆನ್ರಿಕ್ ಮಲನ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 45 ವರ್ಷದ ಹೆನ್ರಿಕ್ 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ್ದಾರೆ.
2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಕುರಿತು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಕೋಚ್ಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವಂತೆ ಹೆನ್ರಿಕ್ ಮಲನ್ ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆನ್ರಿಕ್ ಮಲಾನ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಆದರು. ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಸತತ ಮೂರು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಮೊದಲ ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆಲುವುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕೂಡ ಹೆನ್ರಿಕ್ ಮಲಾನ್ ಅವರೇ ಅಗಿದ್ದರು.
ಐರಿಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ನನಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಗೆಲುವು, ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆಲುವು, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆಲುವು ಇವುಗಳು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣಗಳು. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಅಂಥಹದೊಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂಡಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೋಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೆನ್ರಿಕ್ ಮಲನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವೂ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಎಂದು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲೇ ನಡೆದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದಾಡಿತ್ತು. ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಗಳ ಬಳಿಕ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನಂತಹ ವೀಕ್ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸೋತು ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಈ ಸೋಲು ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಹೊಸ ತಲೆನೋವು ತಂದಿದೆ.