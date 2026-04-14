ಕೊನೆಗೂ ನನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ತಪ್ಪಾಗಲಿಲ್ಲ.. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಪೋಸ್ಟ್!

irfan pathan about vaibhav sooryavanshi: ಇರ್ಫಾನ್ X ನಲ್ಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಈ ಯುವ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಶನ್ ದೊಡ್ಡ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 14, 2026, 03:51 PM IST
vaibhav sooryavanshi: ರಾಜಸ್ಥಾನ್‌ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ತಂಡದ 15 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ದೀಪಕ್ ಚಾಹರ್, ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನ ಇತರ ಕೆಲವು ಉನ್ನತ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸಳೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಅವರು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಅವರ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಪ್ರಫುಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಿಂಚಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಿಹಾರದ ಹುಡುಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬುಮ್ರಾ ಅವರಂತಹ ದಂತಕಥೆಯ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಯುವ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಒಬ್ಬ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ. 15 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ವೈಟ್-ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಯುವಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಪಠಾಣ್ ವಿವರಿಸಿದರು. 15 ವರ್ಷದ 'ಅದ್ಭುತ ಮಗು' "ನಾನು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾನು ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೊರಬಂದೆ, ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ವೈಟ್-ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈಗ ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನನ್ನು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಐುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ..ಆತನ ಇನ್ನೂ  20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು, ”ಎಂದು ಇರ್ಫಾನ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನ ಹಾಡಿಹೊಗಳಿದರು. 

ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನೂ ಬಿಡದೇ ಫೋರ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸತತವಾಗಿ ಈ IPL ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು,ಇತ್ತೀಚೆಗೆಎಸ್‌ಕೆ ವಿರುದ್ಧ 17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 52 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 39 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಎಸೆತವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಯೇ ಬೌಂಡರಿಗೆ ಅಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಸನ್‌ಸೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದು,ಹೆಚ್ಚು T20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡದ ವಿದರ್ಭದ ಯುವ ಬೌಲರ್ ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಅದೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾದರು.

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

