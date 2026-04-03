English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
IPL ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ.. ಈ ಸಲ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವುದು ಈ 4 ಟೀಮ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ..

ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳು ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್‌ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 3, 2026, 05:43 PM IST
  • ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ..?
  • ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿರುವ RCB, DC, SRH
  • ಈ ತಂಡಗಳು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಆಡಲೇಬೇಕು

Trending Photos

Irfan Pathan predicts IPL 2026 playoffs: ಮಾರ್ಚ್‌ 28 ರಂದು ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ತಂಡಗಳು ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (IPL)ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸೀಸನ್‌ 19 ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಹತ್ತು ತಂಡಗಳು ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ, ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌, ರಾಜಸ್ತಾನ, ಪಂಜಾಬ್‌ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇನ್ನು ಐಪಿಎಲ್‌ ಆರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ ಆಡಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಈಗಲೇ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಶಮಿ, ಅಂಬಾಟಿ ರಾಯುಡು ಅವರು ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ತಂಡಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಇರ್ಫಾನ್‌ ಪಠಾಣ್‌ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ತಂಡಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಎಂದರೆ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡವೇ ಇಲ್ಲ. 

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಆಟಗಾರ ಇರ್ಫಾನ್‌ ಪಠಾಣ್‌ ಅವರು, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ತಂಡ ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಹೋಗಲಿದೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದರೂ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಸ್‌ಪ್ರಿತ್‌ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ತಂಡ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಇರ್ಫಾನ್‌ ಪಠಾಣ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು ಯುವ ಆಟಗಾರ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್‌ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಆಗಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಕೂಡ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಇರ್ಫಾನ್‌ ಪಠಾಣ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಟೀಮ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲ ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

2025ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋತು ಟ್ರೋಫಿ ಕೈಚೆಲ್ಲಿರುವ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಇರ್ಫಾನ್‌ ಪಠಾಣ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರು ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ನ ಟಾಪ್-‌ 4 ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಕೂಡ ಒಂದು. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂಜಾಬ್‌ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಇರ್ಫಾನ್‌ ಪಠಾಣ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Trending News