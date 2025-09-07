English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬುಮ್ರಾನೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ... ಸತತ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ ಯುವ ಬೌಲರ್‌! ಈ ಅಸಾಧ್ಯ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಟಿ20 ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು

bowler who took 5 wickets in 5 consecutive balls: ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಎಡಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಕರ್ಟಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪರ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ 26 ವರ್ಷದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಐದು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 7, 2025, 08:13 AM IST
    • ಕನಸಲ್ಲೂ ಯಾರೂ ಸಹ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆ
    • ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ..
    • ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ

ಬುಮ್ರಾನೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ... ಸತತ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ ಯುವ ಬೌಲರ್‌! ಈ ಅಸಾಧ್ಯ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಟಿ20 ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು

bowler who took 5 wickets in 5 consecutive balls: ಕನಸಲ್ಲೂ ಯಾರೂ ಸಹ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್‌ ಬೌಲರ್‌ ಒಬ್ಬ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಅವರಂತಹ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಈತನ ಮುಂದೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲವೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮೂರೇ ದಿನ ಬಾಕಿ: ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ಸಹಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನಈ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು!

ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಎಡಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಕರ್ಟಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪರ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ 26 ವರ್ಷದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಐದು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ. ಐರಿಶ್ ಇಂಟರ್-ಪ್ರಾಂತೀಯ ಟಿ20 ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಮನ್‌ಸ್ಟರ್ ರೆಡ್ಸ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಕರ್ಟಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪರ್, ನಾರ್ತ್-ವೆಸ್ಟ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸತತ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾರ್ತ್-ವೆಸ್ಟ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಈ T20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಟಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪರ್ 2.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 16 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಟಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪರ್ ತಂಡ ಮನ್ಸ್ಟರ್ ರೆಡ್ಸ್ ನಾರ್ತ್-ವೆಸ್ಟ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್‌ಗೆ ಗೆಲ್ಲಲು 189 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ೧೮೯ ರನ್ ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ನಾರ್ತ್-ವೆಸ್ಟ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ೫ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ೮೭ ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರ, ಮನ್ಸ್ಟರ್ ರೆಡ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕರ್ಟಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪರ್ ಸತತ ೫ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ೫ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ನಾರ್ತ್-ವೆಸ್ಟ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ೧೩.೩ ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ೮೮ ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿದರು.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ದಾಖಲೆ:

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸತತ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಲಸಿತ್ ಮಾಲಿಂಗ. 2007 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಸಿತ್ ಮಾಲಿಂಗ ಮೊದಲು ಈ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. 2007 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಲಸಿತ್ ಮಾಲಿಂಗ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಲಸಿತ್ ಮಾಲಿಂಗ ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾನ್ ಪೊಲಾಕ್, ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಹಾಲ್, ಜಾಕ್ವೆಸ್ ಕಾಲಿಸ್ ಮತ್ತು ಮಖಾಯ ಎನ್‌ಟಿನಿ ಅವರನ್ನು ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ವಿವಾಹಿತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಜೊತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ... ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲೇ ತಾಯಿಯಾದ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಸತತ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌:
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, 2019 ರಂದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಸಿತ್ ಮಾಲಿಂಗ ಸತತ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಲಸಿತ್ ಮಾಲಿಂಗ ಕಾಲಿನ್ ಮುನ್ರೊ, ಹಮೀಶ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್, ಕಾಲಿನ್ ಡಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಹೋಮ್ ಮತ್ತು ರಾಸ್ ಟೇಲರ್ ಅವರನ್ನು ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ಬಾರಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯೂ ಲಸಿತ್ ಮಾಲಿಂಗ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ.

 

 

