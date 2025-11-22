English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೇ ತಂದೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರಾ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ!? ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಪರಿಚಯದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ.

ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೇ ತಂದೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರಾ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ!? ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಪರಿಚಯದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ.

ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಫೋಟೋವನ್ನ ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಗೆಳತಿ ತನ್ನ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 22, 2025, 01:39 PM IST
  • ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೇ ತಂದೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರಾ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ!?
  • ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಪರಿಚಯದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ
  • ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಫೋಸ್ಟ್‌ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ

Trending Photos

ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ.. ಈ ವಸ್ತು ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್‌ ಕೈ ಕೊಡೋದು ಪಕ್ಕಾ! ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತಿನ ಶತ್ರು ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ..
camera icon5
Seed oils liver damage
ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ.. ಈ ವಸ್ತು ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್‌ ಕೈ ಕೊಡೋದು ಪಕ್ಕಾ! ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತಿನ ಶತ್ರು ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ..
ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Diabetes
ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಈ ದಿನದಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾನ್‌ ಆಗಲಿವೆ 500 ರೂ. ನೋಟು!?
camera icon11
RBI 500 rupee note ban
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಈ ದಿನದಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾನ್‌ ಆಗಲಿವೆ 500 ರೂ. ನೋಟು!?
ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗ್ರೇಟ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕುತೂಹಲಕರ ಸಂಗತಿ.!
camera icon6
miss universe vs miss world
ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗ್ರೇಟ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕುತೂಹಲಕರ ಸಂಗತಿ.!
ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೇ ತಂದೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರಾ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ!? ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಪರಿಚಯದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ.

Hardik Pandya and Mahika Sharma: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಆಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನತಾಶಾ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮಾಡೆಲ್ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಹಿಕಾ ಜೊತೆ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಕಾ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಸಹ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್, ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ವಿಶೇಷ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಮಹಿಕಾಳನ್ನ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ತನ್ನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನ ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹಿಕಾ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಜನರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಹಿಕಾಳನ್ನ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ! ಒಡೆದ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇ ಚಿಗುರಿತಾ ಪ್ರೀತಿ?

ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೂ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. ನತಾಶಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಾಗ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ನತಾಶಾಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ತುಂಬಾ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಈ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಮೊದಲು ನತಾಶಾಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ನತಾಶಾ ಅಗಸ್ತ್ಯನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಳು. ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನತಾಶಾ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರು.

ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಗೆಳತಿ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ

ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜಮನೆತನದ ವಿವಾಹದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಈಗ ಮಾಡೆಲ್ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಗೆಳತಿ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ನಿರಂತರ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದರೂ, ಮಹಿಕಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ವೊಂದನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದು ಯಾವಾಗ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌..!

ಮಹಿಕಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ನಾನು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಇಂದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜವನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಉತ್ತಮ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಧರಿಸುತ್ತೇನೆ... ಹಾಗಂತ ನಾನು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರ್ಥವಾ? ನನ್ನ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ವದಂತಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತೋಚುತಿಲ್ಲʼʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಹಿಕಾ ತಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ.  

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Hardik pandyaMahika sharmaHardik Pandya and Mahika SharmaHardik Pandya and Mahika Sharma photosHardik Pandya and Mahika Sharma wedding

Trending News