Hardik Pandya and Mahika Sharma: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಆಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನತಾಶಾ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮಾಡೆಲ್ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಹಿಕಾ ಜೊತೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಕಾ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಸಹ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್, ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ವಿಶೇಷ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಮಹಿಕಾಳನ್ನ ಹಾರ್ದಿಕ್ ತನ್ನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನ ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹಿಕಾ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಜನರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಹಿಕಾಳನ್ನ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ನತಾಶಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಾಗ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ನತಾಶಾಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ತುಂಬಾ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಈ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮೊದಲು ನತಾಶಾಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ನತಾಶಾ ಅಗಸ್ತ್ಯನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಳು. ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನತಾಶಾ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರು.
ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜಮನೆತನದ ವಿವಾಹದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಈಗ ಮಾಡೆಲ್ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಗೆಳತಿ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ನಿರಂತರ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದರೂ, ಮಹಿಕಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ವೊಂದನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಕಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ನಾನು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಇಂದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜವನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಉತ್ತಮ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಧರಿಸುತ್ತೇನೆ... ಹಾಗಂತ ನಾನು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರ್ಥವಾ? ನನ್ನ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ವದಂತಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತೋಚುತಿಲ್ಲʼʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಹಿಕಾ ತಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.