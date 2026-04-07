6, 7, 9 ರನ್‌, CSK ಸೋಲಿಗೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಕಾರಣನಾ.. ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಹೀರೋ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ!

Sanju Samson and Stephen Fleming: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಅವರು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕೋಚ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಅವರು, ಸಿಎಸ್ಕೆ ಸೆಟಪ್ಗೆ ಇದೀಗ ಸಂಜು ಅವರು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) 2026ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಲು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಆಟಗಾರ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ವಿಫಲತೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾದ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತು. ವರ್ಗಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಸಿಎಸ್ಕೆಗೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರನ್ ಗಳಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಕೂಡಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೂ ಆಗಬಲ್ಲ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ಯೆಲ್ಲೋ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಜುಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೇ ಬೇರೇನೂ ಇರಲ್ಲ ಎಂದು ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕಳಪೆ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ ಕೋಚ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ನೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರುತುರಾಜ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 30ರಂದು ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. 7 ಬಾಲ್ಗೆ 6 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಬ್ಯಾಟರ್ 7 ಬಾಲ್ಗೆ 7 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಜೊತೆ ನಡೆದ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕೇವಲ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ನಡೆದರು.
