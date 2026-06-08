Suryakumar next plan: ಸದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI)ಯ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಅವರಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅಂತಹ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನು ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು?.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಒಲಿಯಿತು. ಹಾಗೇ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸತತವಾದ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿತು.
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳೇನು?, ಐಪಿಎಲ್ನ ಮೆಗಾ ಆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾರಾ?, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಬೇರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಏನಾದರು ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ?.
ಮುಂದಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ವೇಳೆಗೆ ಕೆಲವು ತಂಡಗಳಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR) ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ (LSG) ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (DC) ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಪ್ಲಾನ್ ಏನಾದರು ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 2014 ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.