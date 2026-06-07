ನವದೆಹಲಿ: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ವೈಭವ್ ಅವರ ಗಳಿಕೆ, ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇವರ ಆದಾಯಕ್ಕೂ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕ ಮಗುವಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಅವರ ಪೋಷಕರ (ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ) ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 'ಆದಾಯದ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಪೋಷಕರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಯಾವ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆಯೋ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯು ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕ ಮಗುವೊಂದು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆ, ಕೌಶಲ್ಯ, ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಪೋಷಕರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರೀಡೆ, ನಟನೆ, ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ, ಕಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸುವ ಆದಾಯವು ಈ ವಿನಾಯಿತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಆದಾಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಮೈದಾನದ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪೋಷಕರ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅವರ 'ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದಾಯ' ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದಾಯ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ವೈಭವ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು (ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಭಾವನೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಬಹುಮಾನದ ಹಣ ಇತ್ಯಾದಿ) ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೂಲ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಆದಾಯಕ್ಕೂ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಭವ್ ಇನ್ನೂ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪೋಷಕರು ವೈಭವ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ ಎರಡು ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯ್ಕೆಗಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರೂ ಕೂಡ ವೈಭವ್ ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನವೇ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು ಎಂದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರ ಏರುತ್ತಿರುವ ವೈಭವ್, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.