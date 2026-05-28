ಮುಂಬೈ: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿರುವ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ, ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಎದುರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ತಂಡದ ಈ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಓಪನರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯೊಂದು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಂಬಟಿ ರಾಯುಡು ಅವರು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆದು ಬೇರೆ ತಂಡ ಸೇರಬೇಕು ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸರಣಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿರುಸಿನ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 97 ರನ್ ಚಚ್ಚಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು.
ಆದರೆ, ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 29 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತರಾದರು. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೀರಾ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮೇಲಿದ್ದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ಈಗ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರತ್ತ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಬೇರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಾರೆಯಾಗಿ': ರಾಯುಡು ಸಲಹೆ
ಇಎಸ್ಪಿಎನ್-ಕ್ರಿಕ್ಇನ್ಫೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಂಬಟಿ ರಾಯುಡು, ಜೈಸ್ವಾಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಜೈಸ್ವಾಲ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ನೆರಳಿನಲ್ಲೇ ಅಡಗಿ ಕೂರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವೈಭವ್ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ತಮ್ಮ ಲಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬೀಳದ ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಗಾರನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ" ಎಂದು ರಾಯುಡು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಜೈಸ್ವಾಲ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ತಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಡಬಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯಾಗುವಂತಹ ಸ್ಥಾನವಿರುವ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ರಾಯುಡು ಅವರ ವಾದವಾಗಿದೆ.
ರಾಯುಡು ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಜೈಸ್ವಾಲ್ಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಂಡವಾಗಿದೆ.ಜೈಸ್ವಾಲ್ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿಯೇ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಾಂಖೆಡೆ ಮೈದಾನ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಂತಾಗಲಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ.ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಯುವ ಭಾರತೀಯ ಓಪನರ್ ಒಬ್ಬರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೈಸ್ವಾಲ್ಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ.