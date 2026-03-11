ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂತು ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ! ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಗೆಳೆತಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲು ಸಜ್ಜಾದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌..

ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಯುವ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಈಗ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಂದಾಗಿ. ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 54 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿನಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಿಶನ್ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು, ಇದೀಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗೆಳತಿ ಅದಿತಿ ಹುಂಡಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಅಜ್ಜ ರಾಮಾನುಗ್ರಹ ಪಾಂಡೆ ಅವರು, ಇದೀಗ ಇಶಾನ್ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇಶಾನ್ ಅವರನ್ನು "ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಬದುಕಿರುತ್ತೀನಾ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ, ಇಶಾನ್ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ, "ಅಜ್ಜ, ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ (2027) ನಡೆಯಲಿದೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಮದುವೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಮಗುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು" ಎಂದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಶಾನ್ ತನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಹೃದಯ ಕದ್ದ ಸುಂದರಿ ಅದಿತಿ ಹುಂಡಿಯಾ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2018ರ ಮಿಸ್ ದಿವಾ ವಿಜೇತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು. ಜೈಪುರದ ಪ್ರಮುಖ ತುಪ್ಪ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಪುತ್ರಿ ಅದಿತಿ, 2019ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಿಂದ ಇಶಾನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವರನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಅವರನ್ನು ನಿಗೂಢ ಹುಡುಗಿ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವರು ಇಶಾನ್ ಆಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಅದಿತಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಭೋಜನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಜೋಡಿ 2027 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿವೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿರುವ ಇಶಾನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅದಿತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
