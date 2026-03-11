ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂತು ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ! ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಗೆಳೆತಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲು ಸಜ್ಜಾದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ತಮ್ಮ ಗೆಳೆತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Mar 11, 2026, 08:38 AM IST
  • ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
  • ಇದೀಗ ಇಶಾನ್‌ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
  • ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಹೃದಯ ಕದ್ದ ಸುಂದರಿ ಅದಿತಿ ಹುಂಡಿಯಾ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಯುವ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಈಗ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಂದಾಗಿ. ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 54 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿನಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಿಶನ್ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು, ಇದೀಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗೆಳತಿ ಅದಿತಿ ಹುಂಡಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಅಜ್ಜ ರಾಮಾನುಗ್ರಹ ಪಾಂಡೆ ಅವರು, ಇದೀಗ ಇಶಾನ್‌ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇಶಾನ್ ಅವರನ್ನು "ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಬದುಕಿರುತ್ತೀನಾ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ, ಇಶಾನ್ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ, "ಅಜ್ಜ, ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ (2027) ನಡೆಯಲಿದೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಮದುವೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಮಗುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು" ಎಂದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಶಾನ್ ತನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಿ20 ಗೆದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರನ ವಿರುದ್ದ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಐಸಿಸಿ..

ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಹೃದಯ ಕದ್ದ ಸುಂದರಿ ಅದಿತಿ ಹುಂಡಿಯಾ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2018ರ ಮಿಸ್ ದಿವಾ ವಿಜೇತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು. ಜೈಪುರದ ಪ್ರಮುಖ ತುಪ್ಪ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಪುತ್ರಿ ಅದಿತಿ, 2019ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್‌ನಿಂದ ಇಶಾನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವರನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಅವರನ್ನು ನಿಗೂಢ ಹುಡುಗಿ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವರು ಇಶಾನ್ ಆಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಅದಿತಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಭೋಜನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಜೋಡಿ 2027 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿವೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿರುವ ಇಶಾನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅದಿತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್‌ ಖುಷ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Viral video: ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಯ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಮುನಿಸು! ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರು..

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

