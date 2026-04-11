220 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸೋಲು.. ವಿದೇಶಿ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಕೊರಳಿಗೆ ಪರಾಜಯದ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌!

ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವೆಂದರೆ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲುತ್ತಿರುವುದು ನೋವು ತರಿಸಿದೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 11, 2026, 11:29 PM IST
  • ಪಂದ್ಯ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಾಯಕ ಏನಂದ್ರು?
  • ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು
  • ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಈ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿ ಎಂದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್

ಕೃಪೆ; SRH

Ishan Kishan blames Heinrich Klaasen: ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನೀಡಿದ್ದ 219 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು 18.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಈ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 69 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸೋಲಿನ ನಂತರ‌ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್‌ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 219 ರನ್‌ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಇದು ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ರೀತಿ, ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 250 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಅವರ ಮೇಲಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ‌ ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್  
ಅವರು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರನ್‌ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅನಿಕೇತ್ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ರನೌಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರು. 

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರನೌಟ್‌ನಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾರೂ ಆ ರನ್‌ ಅಥವಾ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವಿಸ್‌ ಹೆಡ್‌ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರನ್‌ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಪವರ್‌ ಪ್ಲೇ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಎದುರಾಳಿ ಪಂಜಾಬ್‌ ತಂಡವೂ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಶನ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 6, 6, 6, 6; ಈ IPL ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌.. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ 2ನೇ ಬ್ಯಾಟರ್!

ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಶಾನ್ ಹೇಳಿದರು. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆರು ಅಥವಾ ಏಳು ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಎದುರಾಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ?, ಅವರು ಏನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಎಂದು ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೂವರು ಅರ್ಧಶತಕ, 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಚೇಸಿಂಗ್‌.. IPL ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್!
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

