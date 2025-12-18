English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕಿಶನ್‌ ಸೆಂಚುರಿಗೆ ಒಲಿದ ಕಪ್‌.. ಚೊಚ್ಚಲ ಸೈಯದ್‌ ಮುಷ್ತಾಕ್‌ ಅಲಿ T20 ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌

ಕಿಶನ್‌ ಸೆಂಚುರಿಗೆ ಒಲಿದ ಕಪ್‌.. ಚೊಚ್ಚಲ ಸೈಯದ್‌ ಮುಷ್ತಾಕ್‌ ಅಲಿ T20 ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌

ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ ತಂಡವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೈಯದ್‌ ಮುಷ್ತಾಕ್‌ ಅಲಿ T20 ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಕಿಶನ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 18, 2025, 11:12 PM IST
ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ವಿರುದ್ಧ 69 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಅಮೋಘವಾದ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸೋ ಮೂಲಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ ತಂಡ ಸೈಯದ್‌ ಮುಷ್ತಾಕ್‌ ಅಲಿ ಟಿ20 ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ ನಾಯಕ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಅವರ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಶತಕ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 

ಪುಣೆಯ ಎಂಸಿಎ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಂಕಿತ್‌ ಕುಮಾರ್ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು.‌ ಈ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್‌ ವಿರಾಟ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಬೇಗ ಔಟ್‌ ಆದರೂ ನಾಯಕ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರು. 

ಕೇವಲ ಎರಡು ರನ್‌ಗೆ ವಿರಾಟ್‌ ಔಟ್‌ ಆದ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದ ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರ, ಕಿಶನ್‌ಗೆ ಸಾಥ್‌ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ 177 ರನ್‌ಗಳು ಹರಿದು ಬಂದವು. 38 ಎಸೆತ ಎದುರಿಸಿದ ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರ 8 ಬೌಂಡರಿ 5 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 81 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಔಟ್‌ ಆದರು. ಕುಶಾಗ್ರ ಇನ್ನು ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಭರ್ಜರಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. 

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 45 ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಕಿಶನ್‌ 6 ಅಮೋಘವಾದ ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 10 ಬಿಗ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಕಿಶನ್‌ ಶತಕದ ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ 94 ರನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಿಡಿಸೋ ಮೂಲಕ ಇಶನ್‌ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಅನುಕೂಲ್‌ ರಾಯ್‌ 40 ರನ್‌, ರಾಬಿನ್‌ ಮಿಂಜ್‌ 31 ರನ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ ತಂಡ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 262 ಬೃಹತ್‌ ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ನೀಡಿತ್ತು. 

ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಹರಿಯಾಣ ತಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ತಂದುಕೊಂಡಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಓಪನರ್‌ ಅರ್ಶ ರಂಗ 17 ರನ್‌ಗೆ ಔಟ್‌ ಆದ್ರೆ ನಾಯಕ ಅಂಕಿತ್‌, ಆಶಿಶ್ ಸಿವಾಚ್ ಡಕೌಟ್‌ ಆದರು. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಮಕದಲ್ಲಿ ಯಶವರ್ದನ್‌ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದರೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನಾ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6; ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಸೆಂಚುರಿ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಬಿಗ್‌ ಮೆಸೇಜ್‌!

ಉಳಿದವರು ಯಾರು 38 ರನ್‌ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಲಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಹರಿಯಾಣ 18.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 193 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ 69 ರನ್‌ಗಳ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿ, ಚೊಚ್ಚಲ ಸೈಯದ್‌ ಮುಷ್ತಾಕ್‌ ಅಲಿ ಟಿ20 ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿತು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಫ್ರಿಕಾ ಜೊತೆಗಿನ ಕೊನೆ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಮಿಸ್‌ ಆಗ್ತಾರಾ ಓಪನರ್‌.. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ! 

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

