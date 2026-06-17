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ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರ.. ಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ ದಂತಕಥೆಗಳ ಕ್ಲಬ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್!

ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅಫ್ಘಾನ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾರಕವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ವೇಗವಾಗಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ‌

Written ByBhimappa
Published: Jun 17, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:29 PM IST
ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರ.. ಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ ದಂತಕಥೆಗಳ ಕ್ಲಬ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರ.. ಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ ದಂತಕಥೆಗಳ ಕ್ಲಬ್‌ಗೆ
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