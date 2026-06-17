Ishan Kishan ODI century: ಲಕ್ನೋದ ಏಕಾನಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ಚಚ್ಚಿ ಕೇವಲ 71 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಎರಡನೇ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇದೀಗ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
2023ರ ನಂತರ ಇದೀಗ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಭಾರತದ ಏಕದಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಗೂ ಮೊದಲು, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು 2023ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಈಗ ಏಕಾನಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರ ಗಣ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅಫ್ಘಾನ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾರಕವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವೇಗವಾಗಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು 52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ 50 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ, ಮುಂದಿನ ಅರ್ಧಶತಕ ಕೇವಲ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು ಕೇವಲ 71 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರ ಎರಡನೇ ODI ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಇಶಾನ್ ಗಣ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಪರ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1000 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಈಗ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು ವೇಗವಾಗಿ 1000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತದ ಆರನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 857 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಿಶನ್ 966 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 1000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಅವರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದೇಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ತಂಡದ ಪರ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು ಸಯ್ಯದ್ ಮುಸ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದರು. ಇದರ ನಂತರ ಇಶಾನ್ ಭಾರತದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶತಕದಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗೆ ಕಾರಣರಾದರು.
ODIನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಾಲ್ಗೆ 1000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಸ್
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ- 857
ಕೇದಾರ್ ಜಾಧವ್– 936
ಕಪಿಲ್ ದೇವ್– 954
ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್– 954
ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ– 955
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್– 966