ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ವೇಗದ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಇಶನ್‌..‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಟು ಬ್ಯಾಕ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಿಡಿಸಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್ ಶತಕ!

ಗ್ರೀನ್‌ ಫೀಲ್ಡ್‌ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಅನ್ನು ಚಿಂದಿ ಉಡಾಯಿಸಿದರು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 31, 2026, 11:13 PM IST
  • ಕಿವೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಕಿಶನ್‌
  • ಸ್ಟಂಪ್‌ ಔಟ್‌ ಆಗಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌
  • ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಿಡಿಸಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅಂತಿಮ ಹಾಗೂ ಐದನೇ T20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಅವರು ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 4-1 ರಿಂದ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಶನ್ ಕಿಶನ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಎದುರಾಳಿ ಕಿವೀಸ್‌ ಪಡೆ ಧೂಳೀಪಟ ಆಗಿರೊದಂತೂ ಸತ್ಯ. 

ತಿರುವನಂತಪುರಂನ ಗ್ರೀನ್‌ ಫೀಲ್ಡ್‌ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌‌ ಅವರು ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅದರಂತೆ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಹಿಡಿದು ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಓಪನರ್ಸ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ 30 ಹಾಗೂ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ 6 ರನ್‌ಗೆ ಬೇಗನೇ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದರು. 

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಕೇವಲ 30 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ, 6 ಸೂಪರ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 63 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿ ಸ್ಟಂಪ್‌ಔಟ್‌ ಆದರು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್‌ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ರಣಾರ್ಭಟ ಮಾಡಿದರು. ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ವಿರುದ್ಧ ಸೆಂಚುರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಮಗನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಲೇಡಿ ಕಿಂಗ್‌.. ಮಹಿಳೆಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿ! 

ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಶನ್‌ ಕೊನೆಯ ಬಾಲ್‌ ಅನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಿಡಿಸೋ ಮೂಲ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿರೋದು ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 42 ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಕಿಶನ್‌ 6 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 10 ಆಕಾಶದೆತ್ತರದ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 103 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್‌ರೊಬ್ಬರ 5ನೇ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕವಾದರೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕವಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೂಗು ಮುರಿದುಕೊಂಡ ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್.. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರೀ ಆಘಾತ! ‌
 

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

