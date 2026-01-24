ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾಗಿಂತ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌.. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಮಹತ್ತರ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಕಿಶನ್!

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡನೇ t20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಂಗ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು ಕಿವೀಸ್ ಜೊತೆ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 44 ರನ್, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಟ್ನರ್ 47 ರನ್ಗಳಿಂದ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 209 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತು.
ಈ ಗುರಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಡಿಬಂದಿತು. ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಯಿತು. ಕಿವೀಸ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನ ಮನಬಂದಂತೆ ಬಾರಿಸಿದ ಇಶನ್ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದರು.
ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇಶನ್ ಕಿಶನ್, ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 21 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ವೇಗದ ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ದಾಖಲೆ ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಹೆಸರಲ್ಲಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೇವಲ 22 ಬಾಲ್ಗೆ 50 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜೊತೆ ವೇಗದ ಅರ್ಶಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್
21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿ- 2026
22 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅರ್ಧಶತಕ- 2026
23 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ- 2020
23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅರ್ಶಶತಕ- 2020
23 ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿ- 2026
