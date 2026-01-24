English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾಗಿಂತ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌.. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಮಹತ್ತರ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಕಿಶನ್!

ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾಗಿಂತ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌.. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಮಹತ್ತರ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಕಿಶನ್!

ಕಿವೀಸ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ, ನೀನಾ ಎನ್ನುವಂತೆ ಭಾರತದ ಯಂಗಸ್ಟರ್ಸ್ ವೇಗದ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಕಾರಣರಾದರು.

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 24, 2026, 07:07 AM IST
  • ಈ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌
  • ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತಕ್ಕೆ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಗೆಲುವು
  • ಕಿವೀಸ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನ ಮನಬಂದಂತೆ ಬಾರಿಸಿದ ಇಶನ್‌

Trending Photos

Peg History: ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರು ಪೆಗ್‌ ಎಂದು ಯಾಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?PEG ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥವೇನು?
camera icon10
peg history
Peg History: ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರು ಪೆಗ್‌ ಎಂದು ಯಾಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?PEG ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥವೇನು?
ನಾನು ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸದಿರಲು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಘಟನೆಯೇ ಕಾರಣ..! ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ
camera icon6
South Actress Sai Pallavi
ನಾನು ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸದಿರಲು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಘಟನೆಯೇ ಕಾರಣ..! ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ
RCB ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಏರಲು ಏನ್‌ ಮಾಡಬೇಕು.. ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ‌ ಸ್ಮೃತಿ, ಲಾರೆನ್ ಸೇರಿ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಗರ್ಲ್ಸ್‌ ಮಸ್ತ್‌ ಮಿಂಚಿಂಗ್!
camera icon6
RCB ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಏರಲು ಏನ್‌ ಮಾಡಬೇಕು.. ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ‌ ಸ್ಮೃತಿ, ಲಾರೆನ್ ಸೇರಿ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಗರ್ಲ್ಸ್‌ ಮಸ್ತ್‌ ಮಿಂಚಿಂಗ್!
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ಅಪರೂಪದ ನಿಧಿ! ಕಪ್ಪು ಚಿನ್ನದಿಂದ ಸಾಲ ತಿರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗೋದು ಖಚಿತ
camera icon5
Pakistan Oil Discovery
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ಅಪರೂಪದ ನಿಧಿ! ಕಪ್ಪು ಚಿನ್ನದಿಂದ ಸಾಲ ತಿರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗೋದು ಖಚಿತ
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾಗಿಂತ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌.. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಮಹತ್ತರ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಕಿಶನ್!

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡನೇ t20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಂಗ್ ವಿಕೆಟ್‌‌ ಕೀಪರ್‌ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಅವರು ಕಿವೀಸ್‌ ಜೊತೆ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಸೋತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಂಡ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಪರ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ ರಚಿನ್‌ ರವೀಂದ್ರ 4 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 44 ರನ್‌, ಮಿಚೆಲ್‌ ಸ್ಯಾಟ್ನರ್‌ 47 ರನ್‌ಗಳಿಂದ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 209 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ನೀಡಿತು.‌ 

ಈ ಗುರಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮೂಡಿಬಂದಿತು. ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಯಿತು. ಕಿವೀಸ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನ ಮನಬಂದಂತೆ ಬಾರಿಸಿದ ಇಶನ್‌ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದರು. 

ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌, ಮ್ಯಾಟ್‌ ಹೆನ್ರಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋರ್‌ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 21 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ವೇಗದ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ದಾಖಲೆ ಓಪನರ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಹೆಸರಲ್ಲಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೇವಲ 22 ಬಾಲ್‌ಗೆ 50 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಏರಲು ಏನ್‌ ಮಾಡಬೇಕು.. ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ‌ ಸ್ಮೃತಿ, ಲಾರೆನ್ ಸೇರಿ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಗರ್ಲ್ಸ್‌ ಮಸ್ತ್‌ ಮಿಂಚಿಂಗ್!

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಜೊತೆ ವೇಗದ ಅರ್ಶಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌

21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ- 2026
22 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅರ್ಧಶತಕ- 2026 
23 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಫಿಫ್ಟಿ- 2020
23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅರ್ಶಶತಕ- 2020
23 ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಹಾಫ್‌ ಸೆಂಚುರಿ- 2026

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್‌ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌.. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್‌ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಯಂಗ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Ishan Kishan Fastest fiftyIshan KishanRaipurAbhishek SharmaFastest Fifty

Trending News